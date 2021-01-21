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Президент Аргентины поблагодарил институт Гамалеи после вакцинации
Президент Аргентины поблагодарил институт Гамалеи после вакцинации
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", и поблагодарил за научную работу институт Гамалеи. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T20:47
2021-01-21T20:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
альберто фернандес
коронавирусы
аргентина
в мире
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МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", и поблагодарил за научную работу институт Гамалеи.Накануне аргентинский регулятор одобрил применение российской вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет. Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, аргентина, в мире

Президент Аргентины поблагодарил институт Гамалеи после вакцинации

20:47 21.01.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации президента АргентиныПрезидент Аргентины Альберто Фернандес привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
Президент Аргентины Альберто Фернандес привился от коронавируса вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : пресс-служба администрации президента Аргентины
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МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", и поблагодарил за научную работу институт Гамалеи.
"Сегодня я принял вакцину "Спутник V". Благодарю институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал для доставки этой вакцины, и весь медицинский персонал нашей страны за их огромную приверженность. Вакцинация способствует укреплению иммунитета против коронавируса. Сделаем это", - написал Фернандес в своем Twitter.
Накануне аргентинский регулятор одобрил применение российской вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет. Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.
Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Альберто ФернандесКоронавирусыАргентинаВ мире
 
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