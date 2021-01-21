https://ria.ru/20210121/vaktsinatsiya-1594076736.html

Президент Аргентины поблагодарил институт Гамалеи после вакцинации

Президент Аргентины поблагодарил институт Гамалеи после вакцинации

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", и поблагодарил за научную работу институт Гамалеи. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T20:47

2021-01-21T20:47

2021-01-21T20:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

альберто фернандес

коронавирусы

аргентина

в мире

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МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", и поблагодарил за научную работу институт Гамалеи.Накануне аргентинский регулятор одобрил применение российской вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет. Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, аргентина, в мире