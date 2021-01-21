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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/vaktsinatsiya-1594067960.html
Пелоси заявила, что у Трампа не было плана по производству вакцин
Пелоси заявила, что у Трампа не было плана по производству вакцин
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа не имела реального плана по производству и доставке вакцины от коронавируса, заявила спикер палаты... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:38
2021-01-21T19:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нэнси пелоси
коронавирусы
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа не имела реального плана по производству и доставке вакцины от коронавируса, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси."Что мы уяснили этим утром: администрация Трампа не имела реального плана по производству и доставке вакцины", - сказала Пелоси на брифинге.Она отметила, что поведение уходящей администрации "очередное в серии ужасно неэффективного подхода к этому". "С самого начала - отрицание, задержка, искажение, провозглашение мистификацией. А теперь мы узнали, что у них даже не было плана", - сказала спикер палаты.По словам Пелоси, Байден, в отличие от предшественника, сразу представил план противодействия пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, нэнси пелоси, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире

Пелоси заявила, что у Трампа не было плана по производству вакцин

19:38 21.01.2021
 
© AP Photo / Amanda Voisard/The Washington Post via AP, PoolСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Amanda Voisard/The Washington Post via AP, Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа не имела реального плана по производству и доставке вакцины от коронавируса, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Что мы уяснили этим утром: администрация Трампа не имела реального плана по производству и доставке вакцины", - сказала Пелоси на брифинге.
Она отметила, что поведение уходящей администрации "очередное в серии ужасно неэффективного подхода к этому". "С самого начала - отрицание, задержка, искажение, провозглашение мистификацией. А теперь мы узнали, что у них даже не было плана", - сказала спикер палаты.
По словам Пелоси, Байден, в отличие от предшественника, сразу представил план противодействия пандемии.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Нэнси ПелосиКоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
 
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