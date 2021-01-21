https://ria.ru/20210121/vaktsinatsiya-1594067960.html

Пелоси заявила, что у Трампа не было плана по производству вакцин

Пелоси заявила, что у Трампа не было плана по производству вакцин

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа не имела реального плана по производству и доставке вакцины от коронавируса, заявила спикер палаты... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:38

2021-01-21T19:38

2021-01-21T19:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

нэнси пелоси

коронавирусы

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа не имела реального плана по производству и доставке вакцины от коронавируса, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси."Что мы уяснили этим утром: администрация Трампа не имела реального плана по производству и доставке вакцины", - сказала Пелоси на брифинге.Она отметила, что поведение уходящей администрации "очередное в серии ужасно неэффективного подхода к этому". "С самого начала - отрицание, задержка, искажение, провозглашение мистификацией. А теперь мы узнали, что у них даже не было плана", - сказала спикер палаты.По словам Пелоси, Байден, в отличие от предшественника, сразу представил план противодействия пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/bayden-1593976838.html

сша

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коронавирус covid-19, нэнси пелоси, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире