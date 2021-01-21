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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/vaktsinatsiya-1593998538.html
В Кузбассе рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Кузбассе рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Прививку от коронавируса уже сделали 12 тысяч жителей Кузбасса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:46
2021-01-21T13:46
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Прививку от коронавируса уже сделали 12 тысяч жителей Кузбасса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."В медицинских организациях Кузбасса организованы 67 прививочных кабинетов. На 21 января в регионе прививку поставили уже 12 тысяч человек", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что в соответствии с обновленными Минздравом России правилами проведения вакцинации, тестирование на наличие антител перед прививкой не обязательно. Предварительное исследование методом ПЦР проводится только при контакте с инфицированными коронавирусом в течение последних 14 дней или наличии симптомов COVID-19.В регион уже поступило 14,4 тысячи доз вакцины "Спутник V", в начале февраля ожидается еще 42,3 тысячи доз.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 28 374 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 111, скончались 505 человек.В Кемеровской области проживают около 2,6 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кемеровская область, общество

В Кузбассе рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

13:46 21.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Прививку от коронавируса уже сделали 12 тысяч жителей Кузбасса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"В медицинских организациях Кузбасса организованы 67 прививочных кабинетов. На 21 января в регионе прививку поставили уже 12 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Подчеркивается, что в соответствии с обновленными Минздравом России правилами проведения вакцинации, тестирование на наличие антител перед прививкой не обязательно. Предварительное исследование методом ПЦР проводится только при контакте с инфицированными коронавирусом в течение последних 14 дней или наличии симптомов COVID-19.
В регион уже поступило 14,4 тысячи доз вакцины "Спутник V", в начале февраля ожидается еще 42,3 тысячи доз.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 28 374 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 111, скончались 505 человек.
В Кемеровской области проживают около 2,6 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКемеровская областьОбщество
 
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