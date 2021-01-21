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В Кузбассе рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Кузбассе рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Прививку от коронавируса уже сделали 12 тысяч жителей Кузбасса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:46
2021-01-21T13:46
2021-01-21T13:46
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вакцина "спутник v"
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КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Прививку от коронавируса уже сделали 12 тысяч жителей Кузбасса, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."В медицинских организациях Кузбасса организованы 67 прививочных кабинетов. На 21 января в регионе прививку поставили уже 12 тысяч человек", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что в соответствии с обновленными Минздравом России правилами проведения вакцинации, тестирование на наличие антител перед прививкой не обязательно. Предварительное исследование методом ПЦР проводится только при контакте с инфицированными коронавирусом в течение последних 14 дней или наличии симптомов COVID-19.В регион уже поступило 14,4 тысячи доз вакцины "Спутник V", в начале февраля ожидается еще 42,3 тысячи доз.По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 28 374 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 111, скончались 505 человек.В Кемеровской области проживают около 2,6 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кемеровская область, общество
КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости.
Прививку от коронавируса
уже сделали 12 тысяч жителей Кузбасса
, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"В медицинских организациях Кузбасса организованы 67 прививочных кабинетов. На 21 января в регионе прививку поставили уже 12 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в соответствии с обновленными Минздравом России правилами проведения вакцинации, тестирование на наличие антител перед прививкой не обязательно. Предварительное исследование методом ПЦР проводится только при контакте с инфицированными коронавирусом в течение последних 14 дней или наличии симптомов COVID-19.
В регион уже поступило 14,4 тысячи доз вакцины "Спутник V", в начале февраля ожидается еще 42,3 тысячи доз.
По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлено 28 374 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 111, скончались 505 человек.
В Кемеровской области проживают около 2,6 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.