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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/vaktsinatsiya-1593973984.html
В Новосибирской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Новосибирской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Новосибирская область полностью развернула вакцинацию от коронавируса, в регион поступило 16 тысяч доз вакцины, в день прививки делают уже до 1 тысячи человек,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:40
2021-01-21T11:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
новосибирская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Новосибирская область полностью развернула вакцинацию от коронавируса, в регион поступило 16 тысяч доз вакцины, в день прививки делают уже до 1 тысячи человек, сообщила в четверг в прямом эфире местного телеканала ОТС замглавы облминздрава Елена Аксенова."Поступило уже 16 тысяч доз вакцины. Привиты 5,4 тысячи человек из них 2,5 тысячи получили второй этап и, таким образом, полностью завершили вакцинацию. Побочных эффектов не было. Да, были повышения температуры, но это обычная ситуация. Мы вышли уже практически на 1 тысячу человек в день", - сказала она.Аксенова пояснили, что первую очередь вакцинируются медработники, педагоги и социальные работники, однако в настоящее время записаться на прививку могут уже все жители региона. Приоритет отдается пациентам с хроническими заболеваниями и входящим в группы риска."Темпы вакцинации у нас увеличиваются. Дозы будут приходить регулярно. Мы открыли уже практически все взрослые поликлинические подразделения для вакцинации… Открыты 58 пунктов, а к концу января будут 59 пунктов. Это все поликлинические отделения", - рассказала чиновница.По словам Аксеновой, в настоящее время в регионе вакцинируют "Спутником V". В область также поступало около 1 тысячи доз вакцины государственного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", она была направлена в три района, и вакцинация прошла успешно. Власти надеются, что в ближайшие месяцы у людей появится возможность выбирать вакцину."Мы не увидели каких-то весомых побочных эффектов и не слышали о них от коллег из других территорий", - отметила замглавы облминздрава.Аксенова также сообщила, что в настоящее время в регионе ситуация с распространением коронавируса стабильная. Из 4,5 тысячи коек для таких больных сейчас заняты 2,5 тысячи. Многие переоборудованные под коронавирусные госпитали медучреждения возвращаются к работе по профилю.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирская область, общество

В Новосибирской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

11:40 21.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Новосибирская область полностью развернула вакцинацию от коронавируса, в регион поступило 16 тысяч доз вакцины, в день прививки делают уже до 1 тысячи человек, сообщила в четверг в прямом эфире местного телеканала ОТС замглавы облминздрава Елена Аксенова.
"Поступило уже 16 тысяч доз вакцины. Привиты 5,4 тысячи человек из них 2,5 тысячи получили второй этап и, таким образом, полностью завершили вакцинацию. Побочных эффектов не было. Да, были повышения температуры, но это обычная ситуация. Мы вышли уже практически на 1 тысячу человек в день", - сказала она.
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Аксенова пояснили, что первую очередь вакцинируются медработники, педагоги и социальные работники, однако в настоящее время записаться на прививку могут уже все жители региона. Приоритет отдается пациентам с хроническими заболеваниями и входящим в группы риска.
"Темпы вакцинации у нас увеличиваются. Дозы будут приходить регулярно. Мы открыли уже практически все взрослые поликлинические подразделения для вакцинации… Открыты 58 пунктов, а к концу января будут 59 пунктов. Это все поликлинические отделения", - рассказала чиновница.
По словам Аксеновой, в настоящее время в регионе вакцинируют "Спутником V". В область также поступало около 1 тысячи доз вакцины государственного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", она была направлена в три района, и вакцинация прошла успешно. Власти надеются, что в ближайшие месяцы у людей появится возможность выбирать вакцину.
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"Мы не увидели каких-то весомых побочных эффектов и не слышали о них от коллег из других территорий", - отметила замглавы облминздрава.
Аксенова также сообщила, что в настоящее время в регионе ситуация с распространением коронавируса стабильная. Из 4,5 тысячи коек для таких больных сейчас заняты 2,5 тысячи. Многие переоборудованные под коронавирусные госпитали медучреждения возвращаются к работе по профилю.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНовосибирская областьОбщество
 
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