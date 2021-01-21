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https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594038513.html
Сербия ведет переговоры с Россией о совместном производстве "Спутника V"
Сербия ведет переговоры с Россией о совместном производстве "Спутника V"
Обсуждение совместного производства вакцины от коронавируса "Спутник V" Россией и Сербией началось, сообщил сербский министр по инновациями Ненад Попович,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:57
2021-01-21T16:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ана брнабич
коронавирусы
сербия
владимирская область
белград (город)
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БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Обсуждение совместного производства вакцины от коронавируса "Спутник V" Россией и Сербией началось, сообщил сербский министр по инновациями Ненад Попович, находящийся с визитом в РФ.Попович в четверг посетил производство российской вакцины в городе Вольгинский Владимирской области. Там он провел встречу с гендиректором производящей вакцину компании "Генериум" Даниилом Талянским, который, по данной сербской стороны, "подтвердил готовность российской стороны совершить трансфер технологий и помочь в обучении сербских специалистов для производства "Спутник V" в Сербии"."Благодаря президенту (Сербии Александру – ред.) Вучичу российская сторона сразу ответила на нашу просьбу о том, чтобы российская вакцина "Спутник V" производилась в Сербии", - цитирует кабинет министров Поповича.Он отметил, что подписал с руководством компании "Генериум" протокол, который определяет дальнейшие шаги к совместному производству, и что ожидает в ближайшее время приезд российских специалистов в Сербию для ознакомления с кадровыми и производственными возможностями.Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года. В настоящее время препарат проходит процедуру получения постоянного разрешения на применение в стране.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, сербия, владимирская область, белград (город), в мире

Сербия ведет переговоры с Россией о совместном производстве "Спутника V"

16:57 21.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Обсуждение совместного производства вакцины от коронавируса "Спутник V" Россией и Сербией началось, сообщил сербский министр по инновациями Ненад Попович, находящийся с визитом в РФ.
Попович в четверг посетил производство российской вакцины в городе Вольгинский Владимирской области. Там он провел встречу с гендиректором производящей вакцину компании "Генериум" Даниилом Талянским, который, по данной сербской стороны, "подтвердил готовность российской стороны совершить трансфер технологий и помочь в обучении сербских специалистов для производства "Спутник V" в Сербии".
"Благодаря президенту (Сербии Александру – ред.) Вучичу российская сторона сразу ответила на нашу просьбу о том, чтобы российская вакцина "Спутник V" производилась в Сербии", - цитирует кабинет министров Поповича.
Он отметил, что подписал с руководством компании "Генериум" протокол, который определяет дальнейшие шаги к совместному производству, и что ожидает в ближайшее время приезд российских специалистов в Сербию для ознакомления с кадровыми и производственными возможностями.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года. В настоящее время препарат проходит процедуру получения постоянного разрешения на применение в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыСербияВладимирская областьБелград (город)В мире
 
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