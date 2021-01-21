https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594038513.html

Сербия ведет переговоры с Россией о совместном производстве "Спутника V"

Сербия ведет переговоры с Россией о совместном производстве "Спутника V"

Обсуждение совместного производства вакцины от коронавируса "Спутник V" Россией и Сербией началось, сообщил сербский министр по инновациями Ненад Попович,... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:57

2021-01-21T16:57

2021-01-21T16:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ана брнабич

коронавирусы

сербия

владимирская область

белград (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg

БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Обсуждение совместного производства вакцины от коронавируса "Спутник V" Россией и Сербией началось, сообщил сербский министр по инновациями Ненад Попович, находящийся с визитом в РФ.Попович в четверг посетил производство российской вакцины в городе Вольгинский Владимирской области. Там он провел встречу с гендиректором производящей вакцину компании "Генериум" Даниилом Талянским, который, по данной сербской стороны, "подтвердил готовность российской стороны совершить трансфер технологий и помочь в обучении сербских специалистов для производства "Спутник V" в Сербии"."Благодаря президенту (Сербии Александру – ред.) Вучичу российская сторона сразу ответила на нашу просьбу о том, чтобы российская вакцина "Спутник V" производилась в Сербии", - цитирует кабинет министров Поповича.Он отметил, что подписал с руководством компании "Генериум" протокол, который определяет дальнейшие шаги к совместному производству, и что ожидает в ближайшее время приезд российских специалистов в Сербию для ознакомления с кадровыми и производственными возможностями.Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года. В настоящее время препарат проходит процедуру получения постоянного разрешения на применение в стране.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сербия

владимирская область

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-21T16:57 true PT3M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, сербия, владимирская область, белград (город), в мире