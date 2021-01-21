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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594023914.html
Частные ливанские компании ведут переговоры по закупке "Спутника V"
Частные ливанские компании ведут переговоры по закупке "Спутника V"
Частные ливанские компании ведут переговоры с министерством здравоохранения с целью закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и ее распространения... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:45
2021-01-21T15:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
всемирный банк
москва
бейрут
ливан
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Частные ливанские компании ведут переговоры с министерством здравоохранения с целью закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и ее распространения в Ливане, заявил РИА Новости посол Ливана в Москве Шавки Бу Насер."Конечно у ливанской стороны нет возражений по регистрации русской вакцины. Насколько я знаю, есть частные компании в Ливане и России, которые контактируют с министерством здравоохранения в Бейруте с целью покупки этой вакцины и ввоза ее в Ливан",- сказал Бу Насер.В ноябре ливанское правительство заявило о подписании двух контрактов, в том числе с компанией Pfizer на поставку вакцин от коронавируса. Первую партию Бейрут ожидает в начале февраля. Парламент Ливана в свою очередь ратифицировал законопроект об экстренном использовании вакцин, Всемирный банк заявил в четверг о решении предоставить Ливану кредит в размере 36 миллионов долларов для программы вакцинации в стране.В Ливане с начала года наблюдается резкий рост заболеваний коронавирусом, а также увеличилась смертность среди больных. Ливанские власти связывают ухудшение ситуации с безответственным отношением населения к мерам, рекомендуемым минздравом, и проведением массовых мероприятий в период новогодних праздников.Руководство Ливана ранее заявило о решении продлить введенный 14 января режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации до 8 февраля. В рамках ЧС по всей стране будет продолжаться комендантский час с закрытием всех государственных и частных предприятий за исключением больниц. Продуктовые магазины будут продолжать работать только в режиме доставки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, всемирный банк, москва, бейрут, ливан, в мире

Частные ливанские компании ведут переговоры по закупке "Спутника V"

15:45 21.01.2021
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Частные ливанские компании ведут переговоры с министерством здравоохранения с целью закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и ее распространения в Ливане, заявил РИА Новости посол Ливана в Москве Шавки Бу Насер.
"Конечно у ливанской стороны нет возражений по регистрации русской вакцины. Насколько я знаю, есть частные компании в Ливане и России, которые контактируют с министерством здравоохранения в Бейруте с целью покупки этой вакцины и ввоза ее в Ливан",- сказал Бу Насер.
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 13:32Распространение коронавируса
ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V"
В ноябре ливанское правительство заявило о подписании двух контрактов, в том числе с компанией Pfizer на поставку вакцин от коронавируса. Первую партию Бейрут ожидает в начале февраля. Парламент Ливана в свою очередь ратифицировал законопроект об экстренном использовании вакцин, Всемирный банк заявил в четверг о решении предоставить Ливану кредит в размере 36 миллионов долларов для программы вакцинации в стране.
В Ливане с начала года наблюдается резкий рост заболеваний коронавирусом, а также увеличилась смертность среди больных. Ливанские власти связывают ухудшение ситуации с безответственным отношением населения к мерам, рекомендуемым минздравом, и проведением массовых мероприятий в период новогодних праздников.
Руководство Ливана ранее заявило о решении продлить введенный 14 января режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации до 8 февраля. В рамках ЧС по всей стране будет продолжаться комендантский час с закрытием всех государственных и частных предприятий за исключением больниц. Продуктовые магазины будут продолжать работать только в режиме доставки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВсемирный банкМоскваБейрутЛиванВ мире
 
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