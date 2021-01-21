Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Позиция противников прививок от коронавируса, которые считают вакцину недоработанной, сродни геноциду, поскольку массовая вакцинация - единственный способ борьбы с пандемией, заявила главный внештатный эпидемиолог Псковской области Ираида Сивачева.
"В условиях пандемии… эти рассуждения (по поводу того), сырая вакцина или не сырая… может быть, я скажу жестко, но (они) сродни геноциду… При многих хронических заболеваниях состояния (людей) являются теми рецепторами, куда садится этот вирус, и люди должны быть защищены, чтобы остаться живыми… Инфекция респираторная, и влиять на нее можно только таким процессом, как (массовая) вакцинация", - сказала Сивачева в эфире Псковского агентства информации.
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В качестве примера она привела вакцинацию против "свиного" гриппа (H1N1), у которой в 2009 году также было множество противников. По оценке Сивачевой, сейчас, когда вакцинация от гриппа в Псковской области охватывает около 60% населения, его вспышек пока не зафиксировано.
По данным оперштаба региона, к четвергу в Псковской области подтверждено 28 129 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 195 случаев. Выздоровели 15 504 человека, скончались – 117.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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