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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594010289.html
Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
Позиция противников прививок от коронавируса, которые считают вакцину недоработанной, сродни геноциду, поскольку массовая вакцинация - единственный способ... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:36
2021-01-21T14:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
псковская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Позиция противников прививок от коронавируса, которые считают вакцину недоработанной, сродни геноциду, поскольку массовая вакцинация - единственный способ борьбы с пандемией, заявила главный внештатный эпидемиолог Псковской области Ираида Сивачева."В условиях пандемии… эти рассуждения (по поводу того), сырая вакцина или не сырая… может быть, я скажу жестко, но (они) сродни геноциду… При многих хронических заболеваниях состояния (людей) являются теми рецепторами, куда садится этот вирус, и люди должны быть защищены, чтобы остаться живыми… Инфекция респираторная, и влиять на нее можно только таким процессом, как (массовая) вакцинация", - сказала Сивачева в эфире Псковского агентства информации.В качестве примера она привела вакцинацию против "свиного" гриппа (H1N1), у которой в 2009 году также было множество противников. По оценке Сивачевой, сейчас, когда вакцинация от гриппа в Псковской области охватывает около 60% населения, его вспышек пока не зафиксировано.По данным оперштаба региона, к четвергу в Псковской области подтверждено 28 129 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 195 случаев. Выздоровели 15 504 человека, скончались – 117.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, псковская область, общество

Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом

14:36 21.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Позиция противников прививок от коронавируса, которые считают вакцину недоработанной, сродни геноциду, поскольку массовая вакцинация - единственный способ борьбы с пандемией, заявила главный внештатный эпидемиолог Псковской области Ираида Сивачева.
"В условиях пандемии… эти рассуждения (по поводу того), сырая вакцина или не сырая… может быть, я скажу жестко, но (они) сродни геноциду… При многих хронических заболеваниях состояния (людей) являются теми рецепторами, куда садится этот вирус, и люди должны быть защищены, чтобы остаться живыми… Инфекция респираторная, и влиять на нее можно только таким процессом, как (массовая) вакцинация", - сказала Сивачева в эфире Псковского агентства информации.
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 14:23
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
В качестве примера она привела вакцинацию против "свиного" гриппа (H1N1), у которой в 2009 году также было множество противников. По оценке Сивачевой, сейчас, когда вакцинация от гриппа в Псковской области охватывает около 60% населения, его вспышек пока не зафиксировано.
По данным оперштаба региона, к четвергу в Псковской области подтверждено 28 129 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 195 случаев. Выздоровели 15 504 человека, скончались – 117.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПсковская областьОбщество
 
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