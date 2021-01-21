https://ria.ru/20210121/unikalnoe-yavlenie-na-reke-pod-brestom-poyavilsya-vraschayuschiysya-krug-1593979987.html

Уникальное явление: на реке под Брестом появился вращающийся круг

Уникальное явление: на реке под Брестом появился вращающийся круг

В Белоруссии на реке Лесная появилось редкое природное явление: нерукотворный ледяной круг. Он идеальной формы, диаметр – несколько десятков метров. Круг вращается по часовой стрелке.

2021-01-21T12:17

2021-01-21T12:17

2021-01-21T12:17

белоруссия

лед

брест

видео

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Такое уникальное явление возникает на реках с медленным течением. Слои воды разной температуры, соприкасаясь друг с другом, закручиваются воронкой и начинают вращать отколовшуюся льдину. Стачиваясь, она принимает форму идеального круга.

белоруссия

брест

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уникальное явление: на реке под Брестом появился вращающийся круг В Белоруссии на реке Лесная появилось редкое природное явление: нерукотворный ледяной круг. Он идеальной формы, диаметр – несколько десятков метров. Круг вращается по часовой стрелке. Такое уникальное явление возникает на реках с медленным течением. Слои воды разной температуры, соприкасаясь друг с другом, закручиваются воронкой и начинают вращать отколовшуюся льдину. Стачиваясь, она принимает форму идеального круга. 2021-01-21T12:17 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, белоруссия, лед, брест, видео