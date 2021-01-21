https://ria.ru/20210121/unikalnoe-yavlenie-na-reke-pod-brestom-poyavilsya-vraschayuschiysya-krug-1593979987.html
Уникальное явление: на реке под Брестом появился вращающийся круг
Уникальное явление: на реке под Брестом появился вращающийся круг
В Белоруссии на реке Лесная появилось редкое природное явление: нерукотворный ледяной круг. Он идеальной формы, диаметр – несколько десятков метров. Круг вращается по часовой стрелке.
2021-01-21T12:17
2021-01-21T12:17
2021-01-21T12:17
белоруссия
лед
брест
видео
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Такое уникальное явление возникает на реках с медленным течением. Слои воды разной температуры, соприкасаясь друг с другом, закручиваются воронкой и начинают вращать отколовшуюся льдину. Стачиваясь, она принимает форму идеального круга.
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уникальное явление: на реке под Брестом появился вращающийся круг
В Белоруссии на реке Лесная появилось редкое природное явление: нерукотворный ледяной круг. Он идеальной формы, диаметр – несколько десятков метров. Круг вращается по часовой стрелке.
Такое уникальное явление возникает на реках с медленным течением. Слои воды разной температуры, соприкасаясь друг с другом, закручиваются воронкой и начинают вращать отколовшуюся льдину. Стачиваясь, она принимает форму идеального круга.
2021-01-21T12:17
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, белоруссия, лед, брест, видео
Уникальное явление: на реке под Брестом появился вращающийся круг
В Белоруссии на реке Лесная появилось редкое природное явление: нерукотворный ледяной круг. Он идеальной формы, диаметр – несколько десятков метров. Круг вращается по часовой стрелке.
2021-01-21T12:17
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PT0M48S
Уникальное явление: на реке под Брестом появился вращающийся круг
В Белоруссии на реке Лесная появилось редкое природное явление: нерукотворный ледяной круг. Он идеальной формы, диаметр – несколько десятков метров. Круг вращается по часовой стрелке.