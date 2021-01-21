Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/ukrainizatsiya-1594022321.html
Русские терпеливы, а бьют больно: болгары оценили переход Украины на мову
Русские терпеливы, а бьют больно: болгары оценили переход Украины на мову
Читатели самого крупного болгарского интернет-издания "Факти" осудили решение Киева перевести сферу обслуживания исключительно на украинский язык. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:39
2021-01-21T16:33
россия
северная македония
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147440/91/1474409170_0:185:3001:1873_1920x0_80_0_0_682baf2e08126c41d124188b8798dc25.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели самого крупного болгарского интернет-издания "Факти" осудили решение Киева перевести сферу обслуживания исключительно на украинский язык.В комментариях между пользователями разгорелся спор: одни провели параллели с насаждением македонского языка, другие же сочли решение украинских властей вполне обоснованным."Как они обяжут использовать украинский, когда большинство украинцев не знают украинского языка?" — написал один из читателей."Как Македония — выдуманная страна с выдуманным языком", — отметил другой."Этот украинский — смесь польского и русского, и говорят на нем только в Галиции, теперь они будут всех заставлять учить этот искусственный язык", — возмутился третий.Один комментатор раскритиковал выходцев из России, которые десятилетиями живут в Болгарии, а язык учить не хотят."Когда они начинают меня бесить своим русским, я им говорю "не понимаю", — возмутился читатель."Интересно, какой язык должна развивать Украина на Украине? Или какой язык должна развивать Болгария в Болгарии, а Россия — в России?" — спросил другой пользователь.Однако в комментариях возразили, что для более 70% населения Украины русский — родной язык."Все это согласно исследованию Gallup 2015 года! Поэтому русские на Украине не этническое меньшинство, а доминирующий этнос. Отступников, назвавших себя украинцами, не ждет ничего хорошего. Русские терпеливы, но бьют больно", — подчеркнул пользователь. Он добавил, что Украина — это искусственное образование, которому суждено исчезнуть.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). В январе 2021 года на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/ukraina-1593692972.html
https://ria.ru/20210117/ukraina-1593366270.html
https://ria.ru/20210110/ukraina-1592481048.html
россия
северная македония
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147440/91/1474409170_153:0:2814:1996_1920x0_80_0_0_1e8fcc62855be45f2e72511c3de63107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северная македония, киев, украина, в мире

Русские терпеливы, а бьют больно: болгары оценили переход Украины на мову

15:39 21.01.2021 (обновлено: 16:33 21.01.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели самого крупного болгарского интернет-издания "Факти" осудили решение Киева перевести сферу обслуживания исключительно на украинский язык.
В комментариях между пользователями разгорелся спор: одни провели параллели с насаждением македонского языка, другие же сочли решение украинских властей вполне обоснованным.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 15:23Сказано в эфире
Мнение: на Украине пытаются "перековать" менталитет русскоязычных граждан
"Как они обяжут использовать украинский, когда большинство украинцев не знают украинского языка?" — написал один из читателей.
"Как Македония — выдуманная страна с выдуманным языком", — отметил другой.
"Этот украинский — смесь польского и русского, и говорят на нем только в Галиции, теперь они будут всех заставлять учить этот искусственный язык", — возмутился третий.
Один комментатор раскритиковал выходцев из России, которые десятилетиями живут в Болгарии, а язык учить не хотят.
"Когда они начинают меня бесить своим русским, я им говорю "не понимаю", — возмутился читатель.
"Интересно, какой язык должна развивать Украина на Украине? Или какой язык должна развивать Болгария в Болгарии, а Россия — в России?" — спросил другой пользователь.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 01:57
"Какая-то тварь!" Украинский политик раскритиковал закон о языке
Однако в комментариях возразили, что для более 70% населения Украины русский — родной язык.
"Все это согласно исследованию Gallup 2015 года! Поэтому русские на Украине не этническое меньшинство, а доминирующий этнос. Отступников, назвавших себя украинцами, не ждет ничего хорошего. Русские терпеливы, но бьют больно", — подчеркнул пользователь. Он добавил, что Украина — это искусственное образование, которому суждено исчезнуть.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). В январе 2021 года на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.
Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 17:30
Украинский ведущий признался, что соблюдает закон о мове с отвращением
 
РоссияСеверная МакедонияКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
03:03Глава Пентагона резко высказался об F-35
Лента новостейМолния