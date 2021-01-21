https://ria.ru/20210121/ukrainizatsiya-1594022321.html

Русские терпеливы, а бьют больно: болгары оценили переход Украины на мову

Русские терпеливы, а бьют больно: болгары оценили переход Украины на мову

Читатели самого крупного болгарского интернет-издания "Факти" осудили решение Киева перевести сферу обслуживания исключительно на украинский язык. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:39

2021-01-21T15:39

2021-01-21T16:33

россия

северная македония

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели самого крупного болгарского интернет-издания "Факти" осудили решение Киева перевести сферу обслуживания исключительно на украинский язык.В комментариях между пользователями разгорелся спор: одни провели параллели с насаждением македонского языка, другие же сочли решение украинских властей вполне обоснованным."Как они обяжут использовать украинский, когда большинство украинцев не знают украинского языка?" — написал один из читателей."Как Македония — выдуманная страна с выдуманным языком", — отметил другой."Этот украинский — смесь польского и русского, и говорят на нем только в Галиции, теперь они будут всех заставлять учить этот искусственный язык", — возмутился третий.Один комментатор раскритиковал выходцев из России, которые десятилетиями живут в Болгарии, а язык учить не хотят."Когда они начинают меня бесить своим русским, я им говорю "не понимаю", — возмутился читатель."Интересно, какой язык должна развивать Украина на Украине? Или какой язык должна развивать Болгария в Болгарии, а Россия — в России?" — спросил другой пользователь.Однако в комментариях возразили, что для более 70% населения Украины русский — родной язык."Все это согласно исследованию Gallup 2015 года! Поэтому русские на Украине не этническое меньшинство, а доминирующий этнос. Отступников, назвавших себя украинцами, не ждет ничего хорошего. Русские терпеливы, но бьют больно", — подчеркнул пользователь. Он добавил, что Украина — это искусственное образование, которому суждено исчезнуть.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). В январе 2021 года на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/ukraina-1593692972.html

https://ria.ru/20210117/ukraina-1593366270.html

https://ria.ru/20210110/ukraina-1592481048.html

россия

северная македония

киев

украина

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россия, северная македония, киев, украина, в мире