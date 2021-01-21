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Собянин продлил режим удаленки для части сотрудников
Собянин продлил режим удаленки для части сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в столице в режим дистанционной работы остается в силе. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:19
2021-01-21T09:19
2021-01-21T09:20
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в столице в режим дистанционной работы остается в силе."Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации", - написал мэр в своем блоге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество