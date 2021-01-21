https://ria.ru/20210121/tretyakovka-1594026195.html

Трегулова: Третьяковка готова к открытию, выставки смонтированы

Трегулова: Третьяковка готова к открытию, выставки смонтированы

Третьяковская галерея находится в "полной боевой готовности" к открытию, посетителям представят выставки, которые были смонтированы во время закрытия музея,... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:00

2021-01-21T19:00

2021-01-21T19:00

культура

новости культуры

новая третьяковская галерея

выставки

музеи

зельфира трегулова

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Третьяковская галерея находится в "полной боевой готовности" к открытию, посетителям представят выставки, которые были смонтированы во время закрытия музея, онлайн-продажа билетов начнется в пятницу, рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Федеральные музеи, музеи-заповедники и библиотеки с 22 января возобновляют работу на территории Москвы."Мы находимся в абсолютно полной боевой готовности. У нас к открытию завтра смонтированы все масштабные и немасштабные, камерные выставки, которые мы готовили с момента закрытия музеев, с 15 ноября. Причем это выставки в самых разных зданиях музея", - сказала Трегулова в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что с завтрашнего дня будет открыта онлайн-продажа билетов.Директор галереи отметила, что в Новой Третьяковке на Крымском валу для зрителей откроется ретроспектива Роберта Фалька и выставка "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России", посвященная истории русского кинетического искусства. В Лаврушинском здании Третьяковки посетителей ждут выставка работ Александра Бенуа, экспозиция библейских эскизов Александра Иванова, а также выставка Марии Якунчиковой-Вебер."Откроется новая выставка художника Константина Кузнецова, современника Якунчиковой-Вебер, родившегося в Нижнем Новгороде, но прожившего большую часть своей жизни в Париже. Это художник, который активно участвовал в художественной жизни тогдашней мировой столицы искусств, художник, чьи работы хранятся в собрании таких музеев, как Центр Помпиду", - рассказала Трегулова о новом проекте.

https://ria.ru/20201223/falk-1590590508.html

https://ria.ru/20210121/muzei-1593951877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, музеи, зельфира трегулова