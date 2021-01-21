Трегулова: Третьяковка готова к открытию, выставки смонтированы
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у картины "Чёрный квадрат" художника Казимира Малевича в Новой Третьяковке
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Третьяковская галерея находится в "полной боевой готовности" к открытию, посетителям представят выставки, которые были смонтированы во время закрытия музея, онлайн-продажа билетов начнется в пятницу, рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Федеральные музеи, музеи-заповедники и библиотеки с 22 января возобновляют работу на территории Москвы.
"Мы находимся в абсолютно полной боевой готовности. У нас к открытию завтра смонтированы все масштабные и немасштабные, камерные выставки, которые мы готовили с момента закрытия музеев, с 15 ноября. Причем это выставки в самых разных зданиях музея", - сказала Трегулова в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что с завтрашнего дня будет открыта онлайн-продажа билетов.
Директор галереи отметила, что в Новой Третьяковке на Крымском валу для зрителей откроется ретроспектива Роберта Фалька и выставка "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России", посвященная истории русского кинетического искусства.
23 декабря 2020, 18:17КультураВыставка работ Роберта Фалька открылась онлайн в Третьяковской галерее
В Лаврушинском здании Третьяковки посетителей ждут выставка работ Александра Бенуа, экспозиция библейских эскизов Александра Иванова, а также выставка Марии Якунчиковой-Вебер.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиЯкунчикова-Вебер М.В. 1870-1902 Париж зимой. 1893 Бумага, пастель, уголь. Размер в свету: 53,4 х 43,9. Основание: Письмо Лотаревой Р.М. № 2702 от 10.05.2017
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Якунчикова-Вебер М.В. 1870-1902 Париж зимой. 1893 Бумага, пастель, уголь. Размер в свету: 53,4 х 43,9. Основание: Письмо Лотаревой Р.М. № 2702 от 10.05.2017
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиЯкунчикова-Вебер М.В. 1870-1902 Пламя у З: Свеча. холст, гуашь, темпера. масло Холст на картоне, темпера. 66,1 х 44,6.
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Якунчикова-Вебер М.В. 1870-1902 Пламя у З: Свеча. холст, гуашь, темпера. масло Холст на картоне, темпера. 66,1 х 44,6.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиЯкунчикова-Вебер М.В. 1870-1902 Колокола. Саввин Звенигородский монастырь. 1891 г Бумага на картоне, пастель. 42,4 х 33,7.
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Якунчикова-Вебер М.В. 1870-1902 Колокола. Саввин Звенигородский монастырь. 1891 г Бумага на картоне, пастель. 42,4 х 33,7.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
© Фото : Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиМ.В. Якунчикова-Вебер в зале родительского дома на Кисловке. Москва. 1898 Фотография сделана Л.Н. Вебером
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М.В. Якунчикова-Вебер в зале родительского дома на Кисловке. Москва. 1898 Фотография сделана Л.Н. Вебером
© Фото : Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
© Фото : Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиМ.В. Якунчикова-Вебер. 1901 Фотография сделана Л.Н. Вебером
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М.В. Якунчикова-Вебер. 1901 Фотография сделана Л.Н. Вебером
© Фото : Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
© Фото : Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиМ.В. Якунчикова-Вебер. Введенское. 1897 Фотография сделана Л.Н. Вебером
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М.В. Якунчикова-Вебер. Введенское. 1897 Фотография сделана Л.Н. Вебером
© Фото : Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 6
Якунчикова-Вебер М.В. 1870-1902 Париж зимой. 1893 Бумага, пастель, уголь. Размер в свету: 53,4 х 43,9. Основание: Письмо Лотаревой Р.М. № 2702 от 10.05.2017
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 6
Якунчикова-Вебер М.В. 1870-1902 Пламя у З: Свеча. холст, гуашь, темпера. масло Холст на картоне, темпера. 66,1 х 44,6.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 6
Якунчикова-Вебер М.В. 1870-1902 Колокола. Саввин Звенигородский монастырь. 1891 г Бумага на картоне, пастель. 42,4 х 33,7.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
4 из 6
М.В. Якунчикова-Вебер в зале родительского дома на Кисловке. Москва. 1898 Фотография сделана Л.Н. Вебером
© Фото : Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
5 из 6
М.В. Якунчикова-Вебер. 1901 Фотография сделана Л.Н. Вебером
© Фото : Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
6 из 6
М.В. Якунчикова-Вебер. Введенское. 1897 Фотография сделана Л.Н. Вебером
© Фото : Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
"Откроется новая выставка художника Константина Кузнецова, современника Якунчиковой-Вебер, родившегося в Нижнем Новгороде, но прожившего большую часть своей жизни в Париже. Это художник, который активно участвовал в художественной жизни тогдашней мировой столицы искусств, художник, чьи работы хранятся в собрании таких музеев, как Центр Помпиду", - рассказала Трегулова о новом проекте.