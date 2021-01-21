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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210121/terrorizm-1593984238.html
Правила упоминания в СМИ террористических организаций могут расширить
Правила упоминания в СМИ террористических организаций могут расширить
Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в ГД пакет законопроектов о новых правилах упоминания террористических организаций для СМИ, которые РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:40
2021-01-21T12:40
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
госдума рф
александр хинштейн
терроризм
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в ГД пакет законопроектов о новых правилах упоминания террористических организаций для СМИ, которые будут обязаны указывать, что упоминаемая ими организация ликвидирована или ее деятельность запрещена в случае признания судом организации террористической.За нарушения предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, подчеркивается в проекте.Законопроекты, которым вносятся изменения в статью 13.15 КоАП РФ и закон "О средствах массовой информации", опубликованы в четверг в электронной базе нижней палаты парламента.В пояснительной записке отмечается, что сейчас законом о СМИ установлено, что при распространении информации об организациях, включенных в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых действует вступившее в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности, нужно указывать, что их деятельность запрещена или что они ликвидированы. Такой список ведёт министерство юстиции РФ. При этом Федеральная служба безопасности ведет перечень организаций, в том числе иностранных и международных, признанных террористическими."Однако при распространении информации об организациях, признанных террористическими в соответствии с федеральным законом "О противодействии терроризму", указание на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена, (сейчас) не обязательно", - уточняется в пояснительной записке.В связи с этим предлагается ввести административную ответственность за неисполнение устанавливаемого порядка распространения информации о террористических организациях, соразмерную с установленной за распространение информации об экстремистских организациях. Штраф составит для граждан от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, и для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.Как ранее сообщил руководитель комитета по информполитике, информационным технологиям и связи и инициатор законопроекта Александр Хинштейн, "террористическая деятельность несет большую социальную опасность, поскольку экстремистская деятельность направлена на распространение незаконной информации, а террористическая связана с устрашением населения". В связи с этим предлагается устранить этот правовой пробел. -0-
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новости - религия и мировоззрение, госдума рф, александр хинштейн, терроризм

Правила упоминания в СМИ террористических организаций могут расширить

12:40 21.01.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в ГД пакет законопроектов о новых правилах упоминания террористических организаций для СМИ, которые будут обязаны указывать, что упоминаемая ими организация ликвидирована или ее деятельность запрещена в случае признания судом организации террористической.
За нарушения предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, подчеркивается в проекте.
Законопроекты, которым вносятся изменения в статью 13.15 КоАП РФ и закон "О средствах массовой информации", опубликованы в четверг в электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас законом о СМИ установлено, что при распространении информации об организациях, включенных в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых действует вступившее в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности, нужно указывать, что их деятельность запрещена или что они ликвидированы. Такой список ведёт министерство юстиции РФ. При этом Федеральная служба безопасности ведет перечень организаций, в том числе иностранных и международных, признанных террористическими.
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"Однако при распространении информации об организациях, признанных террористическими в соответствии с федеральным законом "О противодействии терроризму", указание на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена, (сейчас) не обязательно", - уточняется в пояснительной записке.
В связи с этим предлагается ввести административную ответственность за неисполнение устанавливаемого порядка распространения информации о террористических организациях, соразмерную с установленной за распространение информации об экстремистских организациях. Штраф составит для граждан от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, и для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
Как ранее сообщил руководитель комитета по информполитике, информационным технологиям и связи и инициатор законопроекта Александр Хинштейн, "террористическая деятельность несет большую социальную опасность, поскольку экстремистская деятельность направлена на распространение незаконной информации, а террористическая связана с устрашением населения". В связи с этим предлагается устранить этот правовой пробел. -0-
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФАлександр Хинштейнтерроризм
 
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