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Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины "Спутник V"
Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины "Спутник V"
Венгрия стала первым государством Евросоюза, официально одобрившим для вакцинации российский препарат "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:00
2021-01-21T16:00
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
петер сийярто
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
евросоюз
венесуэла
белоруссия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Венгрия стала первым государством Евросоюза, официально одобрившим для вакцинации российский препарат "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), участвовавший в создании вакцины.Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал препарат по ускоренной процедуре на основании результатов клинических испытаний вакцины в России и оценки местных экспертов, которые получили образцы в конце ноября.Глава венгерского МИД Петер Сийярто в четверг направится в Москву, чтобы обсудить дальнейшие планы использования препарата.По аналогичной процедуре ускоренной регистрации эту вакцину одобрили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркменистана. Она также зарегистрирована в Белоруссии. В России "Спутник V" разрешен еще с начала августа. Это первая в мире официально зарегистрированная местным регулятором вакцина от COVID-19.Летом препарат прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек стартовала в сентябре.После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. В России вакцинация препаратом от Центра Гамалеи началась в декабре.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, петер сийярто, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, евросоюз, венесуэла, белоруссия

Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины "Спутник V"

16:00 21.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Венгрия стала первым государством Евросоюза, официально одобрившим для вакцинации российский препарат "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), участвовавший в создании вакцины.
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал препарат по ускоренной процедуре на основании результатов клинических испытаний вакцины в России и оценки местных экспертов, которые получили образцы в конце ноября.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 08:00Наука
Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса
Глава венгерского МИД Петер Сийярто в четверг направится в Москву, чтобы обсудить дальнейшие планы использования препарата.
"Очень важно, что они (Венгрия – ред.) отделили политику от здоровья и жизни людей. Мы с первого дня боролись за то, что вакцина должна быть вне политики, чтобы решения по вакцине должны основываться на безопасности, эффективности, логистике, условиях контракта, а не политике", — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге.
По аналогичной процедуре ускоренной регистрации эту вакцину одобрили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркменистана. Она также зарегистрирована в Белоруссии.
В России "Спутник V" разрешен еще с начала августа. Это первая в мире официально зарегистрированная местным регулятором вакцина от COVID-19.
Летом препарат прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек стартовала в сентябре.
После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. В России вакцинация препаратом от Центра Гамалеи началась в декабре.
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 13:43
Первая европейская страна зарегистрировала "Спутник V"
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Петер СийяртоРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЕвросоюзВенесуэлаБелоруссия
 
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