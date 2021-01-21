https://ria.ru/20210121/sputnikvvengrii-1594026783.html

Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины "Спутник V"

Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины "Спутник V"

Венгрия стала первым государством Евросоюза, официально одобрившим для вакцинации российский препарат "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:00

2021-01-21T16:00

2021-01-21T16:00

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

петер сийярто

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

евросоюз

венесуэла

белоруссия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Венгрия стала первым государством Евросоюза, официально одобрившим для вакцинации российский препарат "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), участвовавший в создании вакцины.Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал препарат по ускоренной процедуре на основании результатов клинических испытаний вакцины в России и оценки местных экспертов, которые получили образцы в конце ноября.Глава венгерского МИД Петер Сийярто в четверг направится в Москву, чтобы обсудить дальнейшие планы использования препарата.По аналогичной процедуре ускоренной регистрации эту вакцину одобрили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркменистана. Она также зарегистрирована в Белоруссии. В России "Спутник V" разрешен еще с начала августа. Это первая в мире официально зарегистрированная местным регулятором вакцина от COVID-19.Летом препарат прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек стартовала в сентябре.После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. В России вакцинация препаратом от Центра Гамалеи началась в декабре.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/sputnik-1593998613.html

венесуэла

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, петер сийярто, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, евросоюз, венесуэла, белоруссия