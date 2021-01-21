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Макей обсудил с послом России вопросы сотрудничества Минска и Москвы
Макей обсудил с послом России вопросы сотрудничества Минска и Москвы
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы, дальнейшего... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:17
2021-01-21T18:17
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы, дальнейшего взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Двадцать первого января 2021 года министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрия Мезенцева. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, дальнейшего взаимодействия в рамках Союзного государства, интеграционных объединений и международных организаций", - говорится в сообщении на сайте МИД.В среду состоялся первый в 2021 году телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба Кремля, обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства, была затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции. Пресс-служба белорусского лидера со своей стороны проинформировала, что Лукашенко и Путин обсудили взаимодействие в Евразийском экономическом союзе и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов. Кроме того, собеседники затронули актуальные темы международной повестки дня и общую ситуацию в мире.
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россия, белоруссия

Макей обсудил с послом России вопросы сотрудничества Минска и Москвы

18:17 21.01.2021
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости
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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым актуальные вопросы сотрудничества Минска и Москвы, дальнейшего взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Двадцать первого января 2021 года министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрия Мезенцева. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, дальнейшего взаимодействия в рамках Союзного государства, интеграционных объединений и международных организаций", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 12:12Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко хочет обсудить с Россией допуск предприятий к госзакупкам
В среду состоялся первый в 2021 году телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба Кремля, обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства, была затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции. Пресс-служба белорусского лидера со своей стороны проинформировала, что Лукашенко и Путин обсудили взаимодействие в Евразийском экономическом союзе и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов. Кроме того, собеседники затронули актуальные темы международной повестки дня и общую ситуацию в мире.
 
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