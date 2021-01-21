Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/soglasheniya-1593950771.html
Москва надеется, что США убедят Киев в реализации минских соглашений
Москва надеется, что США убедят Киев в реализации минских соглашений
Администрации нового президента США Джо Байдена следовало бы убедить власти Украины начать реализовывать минские соглашения, этот документ уже стал частью... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:07
2021-01-21T10:06
минские соглашения
донбасс
анатолий антонов
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155950/05/1559500559_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_ff3120b8ba49651737b5a800f2c5c879.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Администрации нового президента США Джо Байдена следовало бы убедить власти Украины начать реализовывать минские соглашения, этот документ уже стал частью международного права, и когда его принимали в бытность Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы, возражений со стороны Вашингтона не было, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Лучшее, что может сделать заступающая администрация по Украине, - убедить команду (президента Украины) Владимира Зеленского наконец приступить к практической реализации минских соглашений. Также надеемся, что новое руководство госдепа обозначит контрпродуктивность нынешних нападок Киева на минский комплекс мер. Тем более что документ уже давно стал частью международного права, является юридически обязывающим и обязательным к исполнению", - заявил Антонов.Он отметил, что в последние годы в Киеве звучали "опасные" заявления о необходимости некой модификации, а то и вовсе демонтажа якобы устаревшего "Минска". Посол добавил, что в Москве также видят стремление подменить прямые переговоры с Донецком и Луганском дискуссиями в "нормандском формате", добавил посол."На таком фоне уместно напомнить: минские договоренности подписывались в период администрации Барака Обамы. Утвердившая их резолюция Совбеза ООН 2202 одобрена при участии занимавшей в то время должность американского постпреда Саманты Пауэр. Бывший тогда вице-президентом Джо Байден возражений на сей счет не озвучивал. Рассчитываем, что такой позитивный настрой к "Минску" у главы государства сохраняется и поныне", - заявил Антонов.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
донбасс
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155950/05/1559500559_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_53fc6284e77b649c402fc1a3476c7f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минские соглашения, донбасс, анатолий антонов, владимир зеленский, джо байден, сша, украина

Москва надеется, что США убедят Киев в реализации минских соглашений

09:07 21.01.2021 (обновлено: 10:06 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Администрации нового президента США Джо Байдена следовало бы убедить власти Украины начать реализовывать минские соглашения, этот документ уже стал частью международного права, и когда его принимали в бытность Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы, возражений со стороны Вашингтона не было, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Лучшее, что может сделать заступающая администрация по Украине, - убедить команду (президента Украины) Владимира Зеленского наконец приступить к практической реализации минских соглашений. Также надеемся, что новое руководство госдепа обозначит контрпродуктивность нынешних нападок Киева на минский комплекс мер. Тем более что документ уже давно стал частью международного права, является юридически обязывающим и обязательным к исполнению", - заявил Антонов.
Он отметил, что в последние годы в Киеве звучали "опасные" заявления о необходимости некой модификации, а то и вовсе демонтажа якобы устаревшего "Минска". Посол добавил, что в Москве также видят стремление подменить прямые переговоры с Донецком и Луганском дискуссиями в "нормандском формате", добавил посол.
"На таком фоне уместно напомнить: минские договоренности подписывались в период администрации Барака Обамы. Утвердившая их резолюция Совбеза ООН 2202 одобрена при участии занимавшей в то время должность американского постпреда Саманты Пауэр. Бывший тогда вице-президентом Джо Байден возражений на сей счет не озвучивал. Рассчитываем, что такой позитивный настрой к "Минску" у главы государства сохраняется и поныне", - заявил Антонов.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 08:00
Никаких поблажек. Что ждать от Байдена России и миру
 
Минские соглашенияДонбассАнатолий АнтоновВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
Лента новостейМолния