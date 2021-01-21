https://ria.ru/20210121/soglasheniya-1593950771.html

Москва надеется, что США убедят Киев в реализации минских соглашений

Москва надеется, что США убедят Киев в реализации минских соглашений

Администрации нового президента США Джо Байдена следовало бы убедить власти Украины начать реализовывать минские соглашения, этот документ уже стал частью... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:07

2021-01-21T09:07

2021-01-21T10:06

минские соглашения

донбасс

анатолий антонов

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Администрации нового президента США Джо Байдена следовало бы убедить власти Украины начать реализовывать минские соглашения, этот документ уже стал частью международного права, и когда его принимали в бытность Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы, возражений со стороны Вашингтона не было, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Лучшее, что может сделать заступающая администрация по Украине, - убедить команду (президента Украины) Владимира Зеленского наконец приступить к практической реализации минских соглашений. Также надеемся, что новое руководство госдепа обозначит контрпродуктивность нынешних нападок Киева на минский комплекс мер. Тем более что документ уже давно стал частью международного права, является юридически обязывающим и обязательным к исполнению", - заявил Антонов.Он отметил, что в последние годы в Киеве звучали "опасные" заявления о необходимости некой модификации, а то и вовсе демонтажа якобы устаревшего "Минска". Посол добавил, что в Москве также видят стремление подменить прямые переговоры с Донецком и Луганском дискуссиями в "нормандском формате", добавил посол."На таком фоне уместно напомнить: минские договоренности подписывались в период администрации Барака Обамы. Утвердившая их резолюция Совбеза ООН 2202 одобрена при участии занимавшей в то время должность американского постпреда Саманты Пауэр. Бывший тогда вице-президентом Джо Байден возражений на сей счет не озвучивал. Рассчитываем, что такой позитивный настрой к "Минску" у главы государства сохраняется и поныне", - заявил Антонов.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

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минские соглашения, донбасс, анатолий антонов, владимир зеленский, джо байден, сша, украина