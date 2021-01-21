https://ria.ru/20210121/snv-1593937840.html
Антонов оценил возможность договориться с США о продлении ДСНВ-3
Антонов оценил возможность договориться с США о продлении ДСНВ-3
Москва открыта к диалогу по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:06
2021-01-21T03:06
2021-01-21T10:04
россия
договор снв-3
анатолий антонов
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Москва открыта к диалогу по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с администрацией нового президента США Джо Байдена, шанс договориться об этом до 5 февраля еще есть, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Антонов отметил, что администрация Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению ДСНВ-3 и по сути "превратила единственное действующее российско-американское соглашение по контролю над ядерными вооружениями в предмет политического торга".Как подчеркнул дипломат, Россия открыта к диалогу о продлении ДСНВ. "Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений", - добавил он.Дональд Трамп ранее объявил ДСНВ-3 невыгодным для Вашингтона, его администрация выступала за проработку нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Россия предложила продлить договор без всяких условий на год, выразив готовность вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство заморозить на этот срок число имеющихся ядерных боезарядов.Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил во вторник на слушаниях в сенате, что Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией. Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>
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россия, договор снв-3, анатолий антонов, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости.
Москва открыта к диалогу по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений
(ДСНВ-3) с администрацией нового президента США Джо Байдена
, шанс договориться об этом до 5 февраля еще есть, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
.
Антонов отметил, что администрация Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению ДСНВ-3 и по сути "превратила единственное действующее российско-американское соглашение по контролю над ядерными вооружениями в предмет политического торга".
"Неудивительно, что подобная позиция в конце концов завела двусторонние консультации о судьбе ДСНВ в тупик. И это несмотря на то, что по ряду вопросов мы пошли навстречу Вашингтону. Надеемся, что нынешняя администрация будет исходить из более здравых и реалистических принципов", - сказал посол.
Как подчеркнул дипломат, Россия открыта к диалогу о продлении ДСНВ. "Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений", - добавил он.
Дональд Трамп
ранее объявил ДСНВ-3 невыгодным для Вашингтона, его администрация выступала за проработку нового документа с привлечением к переговорам Китая
. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Россия предложила продлить договор без всяких условий на год, выразив готовность вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство заморозить на этот срок число имеющихся ядерных боезарядов.
Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил во вторник на слушаниях в сенате, что Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.