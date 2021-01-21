Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/snv-1593937840.html
Антонов оценил возможность договориться с США о продлении ДСНВ-3
Антонов оценил возможность договориться с США о продлении ДСНВ-3
Москва открыта к диалогу по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:06
2021-01-21T10:04
россия
договор снв-3
анатолий антонов
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c2c366e4122d0fd4640e5fe48fcae7a6.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Москва открыта к диалогу по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с администрацией нового президента США Джо Байдена, шанс договориться об этом до 5 февраля еще есть, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Антонов отметил, что администрация Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению ДСНВ-3 и по сути "превратила единственное действующее российско-американское соглашение по контролю над ядерными вооружениями в предмет политического торга".Как подчеркнул дипломат, Россия открыта к диалогу о продлении ДСНВ. "Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений", - добавил он.Дональд Трамп ранее объявил ДСНВ-3 невыгодным для Вашингтона, его администрация выступала за проработку нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Россия предложила продлить договор без всяких условий на год, выразив готовность вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство заморозить на этот срок число имеющихся ядерных боезарядов.Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил во вторник на слушаниях в сенате, что Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией. Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210120/snv-1593824751.html
https://ria.ru/20201224/vooruzheniya-1590708840.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6c5fc6176534726d8ae6f411ed2f0876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор снв-3, анатолий антонов, джо байден, сша, в мире

Антонов оценил возможность договориться с США о продлении ДСНВ-3

03:06 21.01.2021 (обновлено: 10:04 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Москва открыта к диалогу по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с администрацией нового президента США Джо Байдена, шанс договориться об этом до 5 февраля еще есть, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов отметил, что администрация Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению ДСНВ-3 и по сути "превратила единственное действующее российско-американское соглашение по контролю над ядерными вооружениями в предмет политического торга".

"Неудивительно, что подобная позиция в конце концов завела двусторонние консультации о судьбе ДСНВ в тупик. И это несмотря на то, что по ряду вопросов мы пошли навстречу Вашингтону. Надеемся, что нынешняя администрация будет исходить из более здравых и реалистических принципов", - сказал посол.

Как подчеркнул дипломат, Россия открыта к диалогу о продлении ДСНВ. "Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений", - добавил он.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 13:13
В Кремле прокомментировали заявление Блинкена о возможном продлении СНВ-3
Дональд Трамп ранее объявил ДСНВ-3 невыгодным для Вашингтона, его администрация выступала за проработку нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Россия предложила продлить договор без всяких условий на год, выразив готовность вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство заморозить на этот срок число имеющихся ядерных боезарядов.
Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил во вторник на слушаниях в сенате, что Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 12:08Выборы президента США — 2020
Матвиенко считает, что новая администрация США согласится продлить ДСНВ-3
 
РоссияДоговор СНВ-3Анатолий АнтоновДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
Лента новостейМолния