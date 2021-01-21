Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/snegopad-1594072886.html
Снегопад в Москве спровоцировал большое количество мелких ДТП
Снегопад в Москве спровоцировал большое количество мелких ДТП
Максимальная нагрузка на дорогах Москвы в 10 баллов в четверг вечером продержалась около получаса, снегопад вызвал большое количество мелких ДТП и заторов,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T20:18
2021-01-21T20:18
центр организации дорожного движения (цодд)
московское центральное кольцо (мцк)
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098708_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_f854cb0fafb33531f3de9e11cc9c0a8d.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Максимальная нагрузка на дорогах Москвы в 10 баллов в четверг вечером продержалась около получаса, снегопад вызвал большое количество мелких ДТП и заторов, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по ситуации на дорогах.Ранее в связи со снегопадом пробки в столице достигли 10-балльной отметки."Коммунальные службы едва справились с последствиями прошлого снегопада, как мы получили новую порцию снега. В результате - закономерные 10 баллов в вечерний час пик, согласно оценке "Яндекса". Максимальная нагрузка продержалась 27 минут. Сейчас уже девять баллов", - говорится в сообщении.Отмечается, что основные проблемы наблюдаются в центре города."Снегопад спровоцировал большое количество мелких ДТП и заторов из-за машин, которые не могут подняться в горку и преодолеть скользкие участки дороги. Из-за гололедицы водители едут осторожнее и, соответственно, медленнее. Частично усугубляют ситуацию ремонтные работы на Шоссейной улице, Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту, а также временные перекрытия для обеспечения столичных функций города", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что "едут" Ярославское и Рублевское шоссе, Волгоградский проспект."Сейчас рекомендуем воздержаться от поездок, а если они срочные, то пользоваться метро, МЦД и МЦК. После 21.00 станет полегче", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71065f6e90b44cdca49a7e759edbeeaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр организации дорожного движения (цодд), московское центральное кольцо (мцк), авто, москва

Снегопад в Москве спровоцировал большое количество мелких ДТП

20:18 21.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников ДПС во время снегопада в центре Москвы
Автомобили сотрудников ДПС во время снегопада в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Максимальная нагрузка на дорогах Москвы в 10 баллов в четверг вечером продержалась около получаса, снегопад вызвал большое количество мелких ДТП и заторов, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по ситуации на дорогах.
Ранее в связи со снегопадом пробки в столице достигли 10-балльной отметки.
"Коммунальные службы едва справились с последствиями прошлого снегопада, как мы получили новую порцию снега. В результате - закономерные 10 баллов в вечерний час пик, согласно оценке "Яндекса". Максимальная нагрузка продержалась 27 минут. Сейчас уже девять баллов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные проблемы наблюдаются в центре города.
"Снегопад спровоцировал большое количество мелких ДТП и заторов из-за машин, которые не могут подняться в горку и преодолеть скользкие участки дороги. Из-за гололедицы водители едут осторожнее и, соответственно, медленнее. Частично усугубляют ситуацию ремонтные работы на Шоссейной улице, Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту, а также временные перекрытия для обеспечения столичных функций города", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что "едут" Ярославское и Рублевское шоссе, Волгоградский проспект.
"Сейчас рекомендуем воздержаться от поездок, а если они срочные, то пользоваться метро, МЦД и МЦК. После 21.00 станет полегче", - говорится в сообщении.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 10:14
Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в феврале
 
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Московское центральное кольцо (МЦК)АвтоМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
03:03Глава Пентагона резко высказался об F-35
Лента новостейМолния