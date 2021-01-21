https://ria.ru/20210121/snegopad-1594072886.html

Снегопад в Москве спровоцировал большое количество мелких ДТП

Снегопад в Москве спровоцировал большое количество мелких ДТП

Максимальная нагрузка на дорогах Москвы в 10 баллов в четверг вечером продержалась около получаса, снегопад вызвал большое количество мелких ДТП и заторов,... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T20:18

2021-01-21T20:18

2021-01-21T20:18

центр организации дорожного движения (цодд)

московское центральное кольцо (мцк)

авто

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Максимальная нагрузка на дорогах Москвы в 10 баллов в четверг вечером продержалась около получаса, снегопад вызвал большое количество мелких ДТП и заторов, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по ситуации на дорогах.Ранее в связи со снегопадом пробки в столице достигли 10-балльной отметки."Коммунальные службы едва справились с последствиями прошлого снегопада, как мы получили новую порцию снега. В результате - закономерные 10 баллов в вечерний час пик, согласно оценке "Яндекса". Максимальная нагрузка продержалась 27 минут. Сейчас уже девять баллов", - говорится в сообщении.Отмечается, что основные проблемы наблюдаются в центре города."Снегопад спровоцировал большое количество мелких ДТП и заторов из-за машин, которые не могут подняться в горку и преодолеть скользкие участки дороги. Из-за гололедицы водители едут осторожнее и, соответственно, медленнее. Частично усугубляют ситуацию ремонтные работы на Шоссейной улице, Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту, а также временные перекрытия для обеспечения столичных функций города", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что "едут" Ярославское и Рублевское шоссе, Волгоградский проспект."Сейчас рекомендуем воздержаться от поездок, а если они срочные, то пользоваться метро, МЦД и МЦК. После 21.00 станет полегче", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), московское центральное кольцо (мцк), авто, москва