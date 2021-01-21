https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1594009250.html

Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова

Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова

Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, намерены РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:33

2021-01-21T14:33

2021-01-21T14:33

рамиль шамсутдинов

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

чита

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, намерены через суд добиться ужесточения наказания, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Грицко, представляющий интересы потерпевших.В конце декабря присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило 25 лет лишения свободы. В четверг Второй восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей."Мы идем в апелляцию, потерпевшие будут обжаловать", - сказал Грицко. Он уточнил, что потерпевшие не согласны с мнением, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, и намерены добиваться ужесточения наказания вплоть до пожизненного.По словам адвоката, жалоба на приговор будет подана в течение десяти дней.Как сообщалось ранее, 25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, Шамсутдинов вину признал, судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза психических отклонений у него не выявила.

https://ria.ru/20210121/prigovor-1593999957.html

https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1593786645.html

забайкальский край

чита

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия