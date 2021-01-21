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https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1594009250.html
Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, намерены РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:33
2021-01-21T14:33
рамиль шамсутдинов
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
чита
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, намерены через суд добиться ужесточения наказания, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Грицко, представляющий интересы потерпевших.В конце декабря присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило 25 лет лишения свободы. В четверг Второй восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей."Мы идем в апелляцию, потерпевшие будут обжаловать", - сказал Грицко. Он уточнил, что потерпевшие не согласны с мнением, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, и намерены добиваться ужесточения наказания вплоть до пожизненного.По словам адвоката, жалоба на приговор будет подана в течение десяти дней.Как сообщалось ранее, 25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, Шамсутдинов вину признал, судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза психических отклонений у него не выявила.
https://ria.ru/20210121/prigovor-1593999957.html
https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1593786645.html
забайкальский край
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рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия

Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова

14:33 21.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРамиль Шамсутдинов в суде
Рамиль Шамсутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, намерены через суд добиться ужесточения наказания, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Грицко, представляющий интересы потерпевших.
В конце декабря присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило 25 лет лишения свободы. В четверг Второй восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
13:49
Отец раненного Шамсутдиновым солдата прокомментировал приговор срочнику
"Мы идем в апелляцию, потерпевшие будут обжаловать", - сказал Грицко. Он уточнил, что потерпевшие не согласны с мнением, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, и намерены добиваться ужесточения наказания вплоть до пожизненного.
По словам адвоката, жалоба на приговор будет подана в течение десяти дней.
Как сообщалось ранее, 25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. По данным Главного военного следственного управления СК РФ, Шамсутдинов вину признал, судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза психических отклонений у него не выявила.
Сотрудники полиции конвоируют обвиняемого Рамиля Шамсутдинова в зал 2-го Восточного окружного военного суда в Чите - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
12:35
Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова
 
Рамиль ШамсутдиновГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайЧитаПроисшествия
 
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