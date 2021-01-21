https://ria.ru/20210121/samoizolyatsiya-1593978979.html

Вирусолог оценил необходимость самоизоляции во время вакцинации

Вирусолог оценил необходимость самоизоляции во время вакцинации

Самоизоляция оправдана в период между первой и второй дозами вакцины от коронавируса, сообщил профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:12

2021-01-21T12:12

2021-01-21T12:12

распространение коронавируса

михаил щелканов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Самоизоляция оправдана в период между первой и второй дозами вакцины от коронавируса, сообщил профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова вирусолог Михаил Щелканов."В рекомендациях говорится совершенно четко, что за две недели до первой вакцинации и все три недели между первой и второй дозой вакцины надо предпринять максимальные усилия, чтобы не заболеть. Кстати, здесь можно, наверное, даже пойти на ту самоизоляцию, к которой мы привыкли, здесь она действительно оправдана", - сказал Щелканов на Ученом совете ДВФУ.По его словам, по правилам вакцинацию нужно проводить заранее до периода эпидемии, но сейчас выбора нет."Человечество постановлено вирусом в такие условия, что мы вынуждены бороться немножко не по правилам. Это, конечно, снизит эффективность вакцинных мероприятий, но это произойдет не потому, что вакцины плохие, а потому, что мы в таких условиях находимся", - добавил ученый.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593953149.html

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михаил щелканов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дальневосточный федеральный университет