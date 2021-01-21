Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/samoizolyatsiya-1593978979.html
Вирусолог оценил необходимость самоизоляции во время вакцинации
Вирусолог оценил необходимость самоизоляции во время вакцинации
Самоизоляция оправдана в период между первой и второй дозами вакцины от коронавируса, сообщил профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:12
2021-01-21T12:12
распространение коронавируса
михаил щелканов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfdcc1e04d1e864b1bb6dd5f81f91c4a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Самоизоляция оправдана в период между первой и второй дозами вакцины от коронавируса, сообщил профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова вирусолог Михаил Щелканов."В рекомендациях говорится совершенно четко, что за две недели до первой вакцинации и все три недели между первой и второй дозой вакцины надо предпринять максимальные усилия, чтобы не заболеть. Кстати, здесь можно, наверное, даже пойти на ту самоизоляцию, к которой мы привыкли, здесь она действительно оправдана", - сказал Щелканов на Ученом совете ДВФУ.По его словам, по правилам вакцинацию нужно проводить заранее до периода эпидемии, но сейчас выбора нет."Человечество постановлено вирусом в такие условия, что мы вынуждены бороться немножко не по правилам. Это, конечно, снизит эффективность вакцинных мероприятий, но это произойдет не потому, что вакцины плохие, а потому, что мы в таких условиях находимся", - добавил ученый.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593953149.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b4ea66b5f6ad09d54b98bac06d173d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил щелканов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дальневосточный федеральный университет

Вирусолог оценил необходимость самоизоляции во время вакцинации

12:12 21.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Самоизоляция оправдана в период между первой и второй дозами вакцины от коронавируса, сообщил профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова вирусолог Михаил Щелканов.
"В рекомендациях говорится совершенно четко, что за две недели до первой вакцинации и все три недели между первой и второй дозой вакцины надо предпринять максимальные усилия, чтобы не заболеть. Кстати, здесь можно, наверное, даже пойти на ту самоизоляцию, к которой мы привыкли, здесь она действительно оправдана", - сказал Щелканов на Ученом совете ДВФУ.
По его словам, по правилам вакцинацию нужно проводить заранее до периода эпидемии, но сейчас выбора нет.
"Человечество постановлено вирусом в такие условия, что мы вынуждены бороться немножко не по правилам. Это, конечно, снизит эффективность вакцинных мероприятий, но это произойдет не потому, что вакцины плохие, а потому, что мы в таких условиях находимся", - добавил ученый.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
09:22Распространение коронавируса
Ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок
 
Распространение коронавирусаМихаил ЩелкановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дальневосточный федеральный университет
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
Лента новостейМолния