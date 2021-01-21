https://ria.ru/20210121/rosneft-1593981835.html

"Роснефть" ввела в строй объекты по утилизации ПНГ на Юрубчено-Тохоме

"Роснефть" ввела в строй объекты по утилизации ПНГ на Юрубчено-Тохоме

"Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (дочернее предприятие НК "Роснефть") ввела в эксплуатацию первоочередные объекты по утилизации попутного нефтяного... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:29

2021-01-21T12:29

2021-01-21T12:29

роснефть

эвенкийский район

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (дочернее предприятие НК "Роснефть") ввела в эксплуатацию первоочередные объекты по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) на Юрубчено-Тохомском месторождении, расположенном в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба Роснефти. В рамках инвестиционного проекта начали работу газокомпрессорная станция (ГКС), установка подготовки топливного газа производительностью , газопровод высокого давления и куст газонагнетательных скважин. Общая мощность объектов первой очереди составит 2 миллиарда кубометров газа в год.Пресс-служба отмечает, что после завершения строительства и ввода в эксплуатацию всех объектов газовой программы (первой и второй очередей ГКС суммарной производительностью свыше 5 миллиардов кубометров газа в год) планируется достижение 95% уровня использования ПНГ. Реализация этого инвестиционного проекта внесет существенный вклад в повышение экологичности производства.По информации пресс-службы Роснефти, объекты оснащены современным оборудованием с высокой степенью автоматизации, контроля и мониторинга производственных процессов. Так, на установке подготовки топливного газа внедрена уникальная для российской нефтегазовой отрасли технология мембранной подготовки, которая заключается в отделении различных примесей от целевых компонентов – метана, этана и пропана при прохождении через полимерную мембрану под действием перепада давления. "Это технологическое решение позволяет снизить затраты за счет одновременной очистки газа от примесей, удаления влаги и тяжелых углеводородов", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20210120/rosneft-1593866706.html

эвенкийский район

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роснефть, эвенкийский район, новости компаний - экономика