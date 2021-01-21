https://ria.ru/20210121/pyat-mesyatsev-skitaniy-poteryavshiysya-v-aeroportu-kot-kuzya-vernulsya-domoy-1594083572.html

Пять месяцев скитаний: потерявшийся в аэропорту кот Кузя вернулся домой

Пять месяцев скитаний: потерявшийся в аэропорту кот Кузя вернулся домой

Анастасия Мостепанова собиралась лететь с питомцем домой в августе 2020 года. Несмотря на имеющиеся документы, сотрудники авиакомпании S7 в последний момент отказались брать кота в салон самолета. Из багажного отделения Кузя сбежал, выбив дверь переноски. Несколько дней поисков ни к чему не привели.

2021-01-21T22:01

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Пять месяцев спустя работник аэропорта заметил кота у своего дома. Похудевшего, но живого питомца вернули домой к большой радости хозяев.

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2021

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Пять месяцев скитаний: потерявшийся в аэропорту кот Кузя вернулся домой Пять месяцев скитаний: потерявшийся в аэропорту кот Кузя вернулся домой 2021-01-21T22:01 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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