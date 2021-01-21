https://ria.ru/20210121/pyat-mesyatsev-skitaniy-poteryavshiysya-v-aeroportu-kot-kuzya-vernulsya-domoy-1594083572.html
Пять месяцев скитаний: потерявшийся в аэропорту кот Кузя вернулся домой
Пять месяцев скитаний: потерявшийся в аэропорту кот Кузя вернулся домой
Анастасия Мостепанова собиралась лететь с питомцем домой в августе 2020 года. Несмотря на имеющиеся документы, сотрудники авиакомпании S7 в последний момент отказались брать кота в салон самолета. Из багажного отделения Кузя сбежал, выбив дверь переноски. Несколько дней поисков ни к чему не привели.
2021-01-21T22:01
2021-01-21T22:01
2021-01-21T22:02
видео
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Пять месяцев спустя работник аэропорта заметил кота у своего дома. Похудевшего, но живого питомца вернули домой к большой радости хозяев.
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Пять месяцев скитаний: потерявшийся в аэропорту кот Кузя вернулся домой
Пять месяцев скитаний: потерявшийся в аэропорту кот Кузя вернулся домой
2021-01-21T22:01
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PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, видео
Пять месяцев скитаний: потерявшийся в аэропорту кот Кузя вернулся домой
Анастасия Мостепанова собиралась лететь с питомцем домой в августе 2020 года. Несмотря на имеющиеся документы, сотрудники авиакомпании S7 в последний момент отказались брать кота в салон самолета. Из багажного отделения Кузя сбежал, выбив дверь переноски. Несколько дней поисков ни к чему не привели.
2021-01-21T22:01
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PT2M06S
Пять месяцев скитаний: потерявшийся в аэропорту кот Кузя вернулся домой
22:01 21.01.2021 (обновлено: 22:02 21.01.2021)
Анастасия Мостепанова собиралась лететь с питомцем домой в августе 2020 года. Несмотря на имеющиеся документы, сотрудники авиакомпании S7 в последний момент отказались брать кота в салон самолета. Из багажного отделения Кузя сбежал, выбив дверь переноски. Несколько дней поисков ни к чему не привели.
Пять месяцев спустя работник аэропорта заметил кота у своего дома. Похудевшего, но живого питомца вернули домой к большой радости хозяев.