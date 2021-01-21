https://ria.ru/20210121/probki-1594061357.html

Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов

Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов

Пробки в Москве в четверг в вечерний час пик достигли максимальных 10 баллов из-за снегопада, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-21T18:47

2021-01-21T18:47

2021-01-22T05:33

авто

москва

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг в вечерний час пик достигли максимальных 10 баллов из-за снегопада, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки".Движение в городе сильно осложнено, в центре образовались заторы, Садовое кольцо практически "сомкнулось". На ТТК водителей также ожидают многокилометровые заторы.На МКАД относительно свободно.Как отметили в департаменте транспорта, движение в столице сильно осложнено из-за снега, большого количества мелких аварий, которые перекрывают полосы. Помимо этого, коммунальная техника продолжает уборку города от снега."Рекомендуем отказаться от поездок на личных авто в ближайшие пару часов", — говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, общество