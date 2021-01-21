Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/probki-1594061357.html
Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов
Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов
Пробки в Москве в четверг в вечерний час пик достигли максимальных 10 баллов из-за снегопада, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-21T18:47
2021-01-22T05:33
авто
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594054620_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_de4944884f159b2a2867993c335d8e71.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг в вечерний час пик достигли максимальных 10 баллов из-за снегопада, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки".Движение в городе сильно осложнено, в центре образовались заторы, Садовое кольцо практически "сомкнулось". На ТТК водителей также ожидают многокилометровые заторы.На МКАД относительно свободно.Как отметили в департаменте транспорта, движение в столице сильно осложнено из-за снега, большого количества мелких аварий, которые перекрывают полосы. Помимо этого, коммунальная техника продолжает уборку города от снега."Рекомендуем отказаться от поездок на личных авто в ближайшие пару часов", — говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594054620_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_611d488e882055cf22241aaae3bdebfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, москва, общество

Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов

18:47 21.01.2021 (обновлено: 05:33 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг в вечерний час пик достигли максимальных 10 баллов из-за снегопада, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки".
Движение в городе сильно осложнено, в центре образовались заторы, Садовое кольцо практически "сомкнулось". На ТТК водителей также ожидают многокилометровые заторы.
На МКАД относительно свободно.
Как отметили в департаменте транспорта, движение в столице сильно осложнено из-за снега, большого количества мелких аварий, которые перекрывают полосы. Помимо этого, коммунальная техника продолжает уборку города от снега.
"Рекомендуем отказаться от поездок на личных авто в ближайшие пару часов", — говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 10:14
Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в феврале
 
АвтоМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
03:03Глава Пентагона резко высказался об F-35
Лента новостейМолния