https://ria.ru/20210121/probki-1594061357.html
Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов
Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов
Пробки в Москве в четверг в вечерний час пик достигли максимальных 10 баллов из-за снегопада, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-21T18:47
2021-01-21T18:47
2021-01-22T05:33
авто
москва
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг в вечерний час пик достигли максимальных 10 баллов из-за снегопада, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки".Движение в городе сильно осложнено, в центре образовались заторы, Садовое кольцо практически "сомкнулось". На ТТК водителей также ожидают многокилометровые заторы.На МКАД относительно свободно.Как отметили в департаменте транспорта, движение в столице сильно осложнено из-за снега, большого количества мелких аварий, которые перекрывают полосы. Помимо этого, коммунальная техника продолжает уборку города от снега."Рекомендуем отказаться от поездок на личных авто в ближайшие пару часов", — говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.
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авто, москва, общество
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Пробки в Москве
в четверг в вечерний час пик достигли максимальных 10 баллов из-за снегопада, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки".
Движение в городе сильно осложнено, в центре образовались заторы, Садовое кольцо практически "сомкнулось". На ТТК водителей также ожидают многокилометровые заторы.
На МКАД относительно свободно.
Как отметили в департаменте транспорта, движение в столице сильно осложнено из-за снега, большого количества мелких аварий, которые перекрывают полосы. Помимо этого, коммунальная техника продолжает уборку города от снега.
"Рекомендуем отказаться от поездок на личных авто в ближайшие пару часов", — говорится в Telegram-канале
дептранса Москвы.