https://ria.ru/20210121/preparat-1594007111.html

Мишустин подписал документ о ввозе "Прокарбазина" для онкобольных

Мишустин подписал документ о ввозе "Прокарбазина" для онкобольных

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о закупке 642 упаковок противоопухолевого препарата "Прокарбазин", сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:19

2021-01-21T14:19

2021-01-21T14:43

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о закупке 642 упаковок противоопухолевого препарата "Прокарбазин", сообщила пресс-служба правительства.Ранее Мишустин на заседании отметил, что препарат ввезут в Россию впервые за долгие годы.В сообщении указывается, что изготавливаемое за рубежом лекарство применяют при лечении лимфомы центральной нервной системы и лимфомы Ходжкина. Всего планируется закупить 642 упаковки, что позволит обеспечить препаратом тех, кто в нем нуждается. Приобретением и поставками "Прокарбазина" займется Московский эндокринный завод.Отмечается, что Минздраву поручено выдать разрешительные документы на ввоз партии, а Росздравнадзору — провести мониторинг того, как применяется закупленный препарат.Глава правительства подчеркнул, что власти намерены продолжать совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы обеспечить их необходимыми лекарствами.В октябре Минздрав разработал проект мер, которые позволили бы избежать возникновения дефицита лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями. Как отметили в ведомстве, потребность в таком документе сформировалась на фоне пандемии коронавируса, из-за которой произошел рост цен на фармсубстанции. Разработанный министерством проект предусматривает установление предельной отпускной цены на данные препараты.

https://ria.ru/20201225/lekarstva-1590954573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество