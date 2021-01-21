https://ria.ru/20210121/pravitelstvo-1593992894.html

Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным

Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным

Правительство России продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы у них были лекарства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:13

2021-01-21T13:13

2021-01-21T13:13

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство России продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы у них были лекарства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами", - сказал он на заседании кабмина в четверг.

https://ria.ru/20201225/lekarstva-1590954573.html

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2021

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михаил мишустин, общество