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Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным
Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным
Правительство России продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы у них были лекарства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:13
2021-01-21T13:13
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство России продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы у них были лекарства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами", - сказал он на заседании кабмина в четверг.
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михаил мишустин, общество

Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным

13:13 21.01.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство России продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы у них были лекарства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами", - сказал он на заседании кабмина в четверг.
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