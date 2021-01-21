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В больнице остался лишь один из восьми пострадавших в ДТП в Электростали

В больнице остался лишь один из восьми пострадавших в ДТП в Электростали

В больнице остался лишь один из восьми пассажиров, пострадавших в ДТП в подмосковной Электростали, остальные отпущены домой, сообщили РИА Новости в региональном РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:32

2021-01-21T13:32

2021-01-21T13:46

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электросталь

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В больнице остался лишь один из восьми пассажиров, пострадавших в ДТП в подмосковной Электростали, остальные отпущены домой, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Рейсовый автобус утром в четверг въехал в угол кинотеатра "Современник". Пострадали, по данным ГУМВД, 10 человек, всего в автобусе было 23 человека."В результате аварии в Электростали восемь человек были доставлены в Ногинскую больницу. Все пациенты были осмотрены, также им были проведены диагностические исследования. Один пострадавший госпитализирован для оказания стационарной медицинской помощи, и семь отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210121/avtobus-1593948531.html

электросталь

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2021

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Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются. 2021-01-21T13:32 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, электросталь, происшествия