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В больнице остался лишь один из восьми пострадавших в ДТП в Электростали
В больнице остался лишь один из восьми пострадавших в ДТП в Электростали
В больнице остался лишь один из восьми пассажиров, пострадавших в ДТП в подмосковной Электростали, остальные отпущены домой, сообщили РИА Новости в региональном РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:32
2021-01-21T13:32
2021-01-21T13:46
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В больнице остался лишь один из восьми пассажиров, пострадавших в ДТП в подмосковной Электростали, остальные отпущены домой, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Рейсовый автобус утром в четверг въехал в угол кинотеатра "Современник". Пострадали, по данным ГУМВД, 10 человек, всего в автобусе было 23 человека."В результате аварии в Электростали восемь человек были доставлены в Ногинскую больницу. Все пациенты были осмотрены, также им были проведены диагностические исследования. Один пострадавший госпитализирован для оказания стационарной медицинской помощи, и семь отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
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Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали
Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются.
2021-01-21T13:32
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РИА Новости
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