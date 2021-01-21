https://ria.ru/20210121/pensiya-1594086654.html
ПФР назвал возраст выхода на пенсию в 2021 году
ПФР назвал возраст выхода на пенсию в 2021 году
Пенсии в 2021 году назначаются на полтора года раньше нового пенсионного возраста, так как переходный период его повышения продолжается, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:40
2021-01-21T17:40
2021-01-21T22:42
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общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пенсии в 2021 году назначаются на полтора года раньше нового пенсионного возраста, так как переходный период его повышения продолжается, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР)."В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на полтора года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам", - говорится в сообщении.В фонде напомнили, что для многих россиян выход на пенсию остался в прежних границах. Это относится к людям, имеющим льготы по досрочному получению пенсии - например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и ряду других.Досрочный выход на пенсию сохранился и у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий. Пенсия им оформляется с учетом переходного периода, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Жители Севера в этом году продолжают выходить на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста, но с учетом переходного периода.По предварительным данным ПФР, за прошлый год фон назначил 1,4 миллиона страховых и государственных пенсий. Большинство назначений (свыше 870 тысяч) пришлось на страховые пенсии по возрасту.
https://ria.ru/20210120/pensii-1593892879.html
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россия, пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Пенсии в 2021 году назначаются на полтора года раньше нового пенсионного возраста, так как переходный период его повышения продолжается, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР
).
"В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на полтора года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам", - говорится в сообщении.
В фонде напомнили, что для многих россиян выход на пенсию остался в прежних границах. Это относится к людям, имеющим льготы по досрочному получению пенсии - например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и ряду других.
Досрочный выход на пенсию сохранился и у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий. Пенсия им оформляется с учетом переходного периода, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Жители Севера в этом году продолжают выходить на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста, но с учетом переходного периода.
По предварительным данным ПФР, за прошлый год фон назначил 1,4 миллиона страховых и государственных пенсий. Большинство назначений (свыше 870 тысяч) пришлось на страховые пенсии по возрасту.