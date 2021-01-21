https://ria.ru/20210121/paltsy-1593987951.html
Хирурги спасли жителю Кубани пальцы руки, попавшие под циркулярную пилу
Хирурги спасли жителю Кубани пальцы руки, попавшие под циркулярную пилу
Хирурги Краснодарской краевой клинической больницы спасли жителю Туапсе пальцы руки, которых мужчина едва не лишился из-за неосторожного использования... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:52
2021-01-21T12:52
2021-01-21T14:42
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КРАСНОДАР, 21 янв — РИА Новости. Хирурги Краснодарской краевой клинической больницы спасли жителю Туапсе пальцы руки, которых мужчина едва не лишился из-за неосторожного использования циркулярной пилы. Об этом сообщается на сайте лечебного учреждения.Пациента, повредившего руку во время домашних работ, доставили в краевую клинику санитарной авиацией из Туапсе."Были сильно нарушены сосуды и нервы на двух пальцах. Хирурги по месту жительства сшили сухожилия сгибателя второго пальца и обнаружили значительный дефект пальцевых сосудов на третьем и четвертом. Однако из-за долгого отсутствия кровоснабжения пациент рисковал остаться без пальцев", — рассказали в больнице.В НИИ ККБ № 1 мужчины доставили спустя 12 часов после травмы. Команда хирургов-травматологов во главе с Андреем Аристовым приняла решение восстановить конечность. Во время операции, которая длилась пять часов, врачи сделали аутовенозную пластику пальцевых артерий венами с руки. Кисть пациента удалось полностью восстановить.Мужчина готовится к выписке.
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593912180.html
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здоровье - общество, туапсе, краснодарский край
КРАСНОДАР, 21 янв — РИА Новости.
Хирурги Краснодарской краевой клинической больницы спасли жителю Туапсе
пальцы руки, которых мужчина едва не лишился из-за неосторожного использования циркулярной пилы. Об этом сообщается на сайте
лечебного учреждения.
Пациента, повредившего руку во время домашних работ, доставили в краевую клинику санитарной авиацией из Туапсе.
"Были сильно нарушены сосуды и нервы на двух пальцах. Хирурги по месту жительства сшили сухожилия сгибателя второго пальца и обнаружили значительный дефект пальцевых сосудов на третьем и четвертом. Однако из-за долгого отсутствия кровоснабжения пациент рисковал остаться без пальцев", — рассказали в больнице.
В НИИ ККБ № 1 мужчины доставили спустя 12 часов после травмы. Команда хирургов-травматологов во главе с Андреем Аристовым приняла решение восстановить конечность. Во время операции, которая длилась пять часов, врачи сделали аутовенозную пластику пальцевых артерий венами с руки. Кисть пациента удалось полностью восстановить.
Мужчина готовится к выписке.