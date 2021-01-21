https://ria.ru/20210121/ozeleniteli-1594073033.html

Красноярские озеленители в рамках нацпроекта нашли новый подход к работе

Красноярские озеленители в рамках нацпроекта нашли новый подход к работе

Специалисты красноярского муниципального предприятия "Управление зеленого строительства" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T20:19

2021-01-21T20:19

2021-01-21T20:19

егор васильев

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 21 янв - РИА Новости. Специалисты красноярского муниципального предприятия "Управление зеленого строительства" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" внедряют принципы бережливого производства, позволяющие сократить время ожидания перед выходом на смену и увеличить производительность труда, сообщает пресс-служба краевого правительства.По его данным, "бережливые технологии" на предприятии представили министру экономики и регионального развития региона Егору Васильеву. Производственная линия состоит из выпуска в город спецтехники и бригад озеленителей, обрезки деревьев, возвращении техники и смены навесного оборудования, обслуживания и ремонта спецтехники."В частности, реорганизована работа диспетчерского пункта (выдача путевок), медицинского кабинета (медицинское освидетельствование водителей) и предрейсового осмотра техники перед выездом на линию. Если до начала реализации проекта на все эти операции уходило 70 минут, то за счет сокращения периода ожиданий, ненужных перемещений уменьшилось до 55 минут", - сообщили в пресс-службе."В апреле, когда будут подводиться итоги реализации проекта на пилотном потоке, рабочая группа сотрудников УЗС планирует добиться сокращения до 30 минут. Это приведет к тому, что за дневную смену будет выполняться работы на 30% больше, чем до проекта", - отмечается в сообщении.По словам заместителя директора МУП Евгения Кирюшина, время на некоторые операции сократилось до 50%. По его словам, перенесение места хранения запасных частей, инструмента для ремонта и моторных масел на механический участок, позволило сократить время ремонта машин в несколько раз."Это позволяет нам больше времени уделять благоустройству и озеленению города... Люди стали больше заинтересованы в своей работе, а мы сохраняем опытные кадры и привлекаем перспективную молодежь", - отметил Кирюшин.По данным властей, нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется в Красноярском крае с 2019 года.

https://ria.ru/20210115/selkhozkooperativy-1593201092.html

https://ria.ru/20201217/dolina-1589486268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор васильев, красноярский край, общество