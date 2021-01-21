КГХ Москвы проведет онлайн-уроки для учащихся школ и колледжей
14:18 21.01.2021 (обновлено: 14:18 25.01.2021)
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы проведет онлайн-занятия для школьников и студентов колледжей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в четверг.
"Столичный комплекс городского хозяйства присоединился к проекту департамента образования города Москвы "Профессиональные стажировки". До конца февраля онлайн-встречи со школьниками и студентами проведут специалисты АО "Мосводоканал" и ГПБУ "Мосприрода", позднее к ним присоединятся и другие предприятия и подведомственные организации комплекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 22 января в 14.00 Мосводоканал приглашает школьников в Музей воды. Во время онлайн-встречи зрители узнают, как устроена московская канализация, и познакомятся с историей ее создания. А 27 января и 3 февраля в 15.00 Мосприрода проведет встречи "В гостях у Водяного", посвященные Всемирному дню водно-болотных угодий, который отмечается 2 февраля. Главный специалист отдела экологического просвещения и учета животных Валерия Голубь расскажет, как сохраняют эти природные объекты, и познакомит слушателей с их растительным и животным миром.
"Десятого февраля в 15.00 в прямом эфире обсудят актуальные экопрофессии мегаполиса. О том, чем занимается зеленый архитектор, сити-фермер и специалист по страхованию климатических рисков, расскажет главный специалист отдела экологического просвещения и учета животных дирекции природных территорий "Измайлово" и "Косинский" ГПБУ "Мосприрода" Валерия Марковна Голубь", - говорится в сообщении.
17 февраля в 15.00 Мосприрода проведет онлайн-занятие "Бумажный бум". Участники встречи обсудят с главным специалистом отдела экологического просвещения и учета животных дирекции природных территорий "Измайлово" и "Косинский" Юлией Фоминой, как сегодня производят бумагу и нужна ли она в мире современных технологий. 24 февраля в 15.00 на экологическом онлайн-занятии Мосприроды обучающиеся обменяются знаниями о воде и ее свойствах.
"Все мероприятия пройдут в дистанционном формате, участие — по предварительной регистрации. Ссылка на трансляцию направляется всем участникам на почту, указанную при регистрации, и размещается в личном кабинете. Расписание проекта обновляется ежемесячно. В ближайшее время в него будут внесены новые мероприятия комплекса городского хозяйства Москвы — лекции, мастер-классы и онлайн-экскурсии", - заключается в сообщении.