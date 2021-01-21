https://ria.ru/20210121/onlayn-uroki-1594474154.html

КГХ Москвы проведет онлайн-уроки для учащихся школ и колледжей

КГХ Москвы проведет онлайн-уроки для учащихся школ и колледжей

Комплекс городского хозяйства Москвы проведет онлайн-занятия для школьников и студентов колледжей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в четверг. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-21T14:18

2021-01-21T14:18

2021-01-25T14:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

городское хозяйство москвы

москва

мосводоканал

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы проведет онлайн-занятия для школьников и студентов колледжей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в четверг."Столичный комплекс городского хозяйства присоединился к проекту департамента образования города Москвы "Профессиональные стажировки". До конца февраля онлайн-встречи со школьниками и студентами проведут специалисты АО "Мосводоканал" и ГПБУ "Мосприрода", позднее к ним присоединятся и другие предприятия и подведомственные организации комплекса", - говорится в сообщении.Отмечается, что 22 января в 14.00 Мосводоканал приглашает школьников в Музей воды. Во время онлайн-встречи зрители узнают, как устроена московская канализация, и познакомятся с историей ее создания. А 27 января и 3 февраля в 15.00 Мосприрода проведет встречи "В гостях у Водяного", посвященные Всемирному дню водно-болотных угодий, который отмечается 2 февраля. Главный специалист отдела экологического просвещения и учета животных Валерия Голубь расскажет, как сохраняют эти природные объекты, и познакомит слушателей с их растительным и животным миром.17 февраля в 15.00 Мосприрода проведет онлайн-занятие "Бумажный бум". Участники встречи обсудят с главным специалистом отдела экологического просвещения и учета животных дирекции природных территорий "Измайлово" и "Косинский" Юлией Фоминой, как сегодня производят бумагу и нужна ли она в мире современных технологий. 24 февраля в 15.00 на экологическом онлайн-занятии Мосприроды обучающиеся обменяются знаниями о воде и ее свойствах.

https://ria.ru/20201117/ptitsy-1585359289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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