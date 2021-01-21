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Житель Подмосковья борется в суде против обвинения в хранении наркотиков
Житель Подмосковья борется в суде против обвинения в хранении наркотиков
Альберт Литвинов из Серпухова добивается оправдания по делу о нападении на сотрудника полиции и хранении наркотиков. Утверждает, что запрещенные вещества ему... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T08:00
2021-01-21T08:00
серпухов
наркотики
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Святослав Петров. Альберт Литвинов из Серпухова добивается оправдания по делу о нападении на сотрудника полиции и хранении наркотиков. Утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили после конфликта во время задержания. Улик против него явно не хватает. В ситуации разбиралось РИА Новости.Битва за смартфон Вечером 1 октября 2019 года в подмосковном Серпухове 36-летний Альберт Литвинов — сборщик на мебельной фабрике — возвращался с работы. Неподалеку от полицейского участка к нему подошли мужчины в штатском и попросили проследовать в отделение "для беседы". Литвинов подчинился.Беседу вел лейтенант Александр Цатуров. Спрашивал, знает ли мужчина кого-то, кто принимает или распространяет наркотики. Как следует из показаний подозреваемого, в какой-то момент лейтенант попросил у него телефонный аппарат. Литвинов разблокировал и передал полицейскому смартфон с условием, что тот не будет просматривать архив фотографий, где есть интимные снимки. Но лейтенант не послушался и тут же открыл альбом с фото. Тогда мужчина попытался вырвать у оперативника телефон. Тот стал звать на помощь. В кабинет ворвались два сотрудника полиции, скрутили Литвинова и надели на него наручники.По словам же Цатурова, когда он попросил Литвинова предоставить телефон для осмотра, тот заметно занервничал и пытался повредить аппарат. Лейтенант приказал не портить технику — он считал, что там есть доказательства причастности к хранению наркотиков. Полицейский хотел выхватить телефон, но мужчина оказал сопротивление и дважды его ударил.В потасовке смартфон сломался. Следствие потом не проверило ни предположения Цатурова, ни слова Литвинова.Рюкзак с пакетикамиЛитвинов два часа просидел на полу кабинета в наручниках. После Альберта отвели в соседнюю комнату, где при понятых осмотрели его рюкзак. Оперативники изучили только один карман — оттуда достали два пакетика c синтетическим наркотиком "альфа-ПВП". Задержанный сразу заявил, что наркотики ему подбросили.На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК ("Хранение наркотиков в крупном размере"), отправили на время следствия в изолятор и пришли с обыском в квартиру.По словам матери Литвинова Елены Петровой, полицейские проследовали в его комнату и якобы обнаружили там цифровые весы и пластиковые пакеты, изоленту, магниты и сим-карты, а также россыпь марихуаны. В других комнатах обыск не проводили.Ни на одном из предметов, а также на пакетиках из рюкзака нет биологических следов Литвинова. Не выявила экспертиза и синтетических веществ на смывах из-под его ногтей.Спустя несколько недель добавили еще одну статью — 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Заявление написал Цатуров. Он утверждал, что задержанный дважды ударил его кулаком. По словам других сотрудников полиции, они застали Цатурова и Литвинова борющимися, последний сжимал в руке разбитый телефон. Чтобы он наносил удары, они не помнили.На момент задержания Литвинов находился на свободе всего полгода. В апреле 2019-го вышел по УДО, отсидев несколько лет по той же "народной" наркотической статье."Альберт встал на путь исправления, — убеждена его мать. — Сразу начал работать. Хотел завести семью, строил планы на будущее. На нем еще висел условный срок. Конечно, он не стал бы драться с полицейским и торговать наркотиками".Ни разговоров, ни платежейКак именно Литвинов попал под прицел правоохранительных органов — точно не известно. Оперативники утверждали, что мужчина вел себя подозрительно. Решили — занимается закладкой наркотиков. Однако, судя по другим материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, Литвинова якобы заподозрили в сбыте наркотиков задолго до задержания. При этом уже в суде выяснилось, что тогда он был в тюрьме и не мог продавать запрещенные вещества на воле. В колонии заявили, что Литвинов не нарушал правил содержания.Так или иначе, оперативники долго прослушивали телефон обвиняемого. В распоряжении РИА Новости есть расшифровка разговоров — он созванивался с матерью и друзьями, обсуждал бытовые вопросы. Ни о наркотиках, ни об их сбыте не упоминал.По словам адвоката Литвинова Анны Белоноговой, обыск провели с нарушениями. Присутствовал лейтенант Цатуров — заинтересованное лицо. Сам полицейский отрицал, что был там, однако понятые его запомнили. Белоногова говорит, что в протокол позже вписали другого оперативника, который путался при даче показаний в суде.Адвокат также отмечает, что по изъятым картам не обнаружили подозрительных платежей — только несколько зачислений зарплаты и пару мелких переводов по 150-200 рублей от мамы и друзей.При множестве нестыковок защите отказали в важных ходатайствах — о повторной проверке сохранности памяти телефона, о дополнительной биологической экспертизе улик (не взяли образцы крови Цатурова для сличения), а также о привлечении полиграфиста для допроса Альберта и полицейских на детекторе лжи.Белоногова убеждена: допущены и серьезные процессуальные нарушения.Защита настаивает, что доказательства вины сфабрикованы, а к ответственности Литвинова привлекли лишь потому, что он уже сидел за аналогичное преступление.В пресс-службе СК Московской области на вопросы РИА Новости не ответили.Дело сейчас слушается в Серпуховском городском суде — пока на заседаниях выступает сторона обвинения. Мужчина, который провел в СИЗО почти полтора года, вину не признает и рассчитывает на оправдательный приговор.
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серпухов, наркотики

Житель Подмосковья борется в суде против обвинения в хранении наркотиков

08:00 21.01.2021
 
© Фото : предоставлено Альбертом ЛитвиновымАльберт Литвинов
Альберт Литвинов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : предоставлено Альбертом Литвиновым
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Святослав Петров. Альберт Литвинов из Серпухова добивается оправдания по делу о нападении на сотрудника полиции и хранении наркотиков. Утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили после конфликта во время задержания. Улик против него явно не хватает. В ситуации разбиралось РИА Новости.

Битва за смартфон

Вечером 1 октября 2019 года в подмосковном Серпухове 36-летний Альберт Литвинов — сборщик на мебельной фабрике — возвращался с работы. Неподалеку от полицейского участка к нему подошли мужчины в штатском и попросили проследовать в отделение "для беседы". Литвинов подчинился.
Беседу вел лейтенант Александр Цатуров. Спрашивал, знает ли мужчина кого-то, кто принимает или распространяет наркотики. Как следует из показаний подозреваемого, в какой-то момент лейтенант попросил у него телефонный аппарат. Литвинов разблокировал и передал полицейскому смартфон с условием, что тот не будет просматривать архив фотографий, где есть интимные снимки. Но лейтенант не послушался и тут же открыл альбом с фото. Тогда мужчина попытался вырвать у оперативника телефон. Тот стал звать на помощь. В кабинет ворвались два сотрудника полиции, скрутили Литвинова и надели на него наручники.
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По словам же Цатурова, когда он попросил Литвинова предоставить телефон для осмотра, тот заметно занервничал и пытался повредить аппарат. Лейтенант приказал не портить технику — он считал, что там есть доказательства причастности к хранению наркотиков. Полицейский хотел выхватить телефон, но мужчина оказал сопротивление и дважды его ударил.
В потасовке смартфон сломался. Следствие потом не проверило ни предположения Цатурова, ни слова Литвинова.

Рюкзак с пакетиками

Литвинов два часа просидел на полу кабинета в наручниках. После Альберта отвели в соседнюю комнату, где при понятых осмотрели его рюкзак. Оперативники изучили только один карман — оттуда достали два пакетика c синтетическим наркотиком "альфа-ПВП". Задержанный сразу заявил, что наркотики ему подбросили.
© Фото : предоставлено Альбертом ЛитвиновымАльберт Литвинов
Альберт Литвинов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : предоставлено Альбертом Литвиновым
Альберт Литвинов
На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК ("Хранение наркотиков в крупном размере"), отправили на время следствия в изолятор и пришли с обыском в квартиру.
По словам матери Литвинова Елены Петровой, полицейские проследовали в его комнату и якобы обнаружили там цифровые весы и пластиковые пакеты, изоленту, магниты и сим-карты, а также россыпь марихуаны. В других комнатах обыск не проводили.

"Мне стало плохо, пошла за лекарством. Они продолжили обыск без моего присутствия. Только потом я узнала, что это грубое нарушение", — вспоминает Петрова.

Ни на одном из предметов, а также на пакетиках из рюкзака нет биологических следов Литвинова. Не выявила экспертиза и синтетических веществ на смывах из-под его ногтей.
Спустя несколько недель добавили еще одну статью — 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Заявление написал Цатуров. Он утверждал, что задержанный дважды ударил его кулаком. По словам других сотрудников полиции, они застали Цатурова и Литвинова борющимися, последний сжимал в руке разбитый телефон. Чтобы он наносил удары, они не помнили.
На момент задержания Литвинов находился на свободе всего полгода. В апреле 2019-го вышел по УДО, отсидев несколько лет по той же "народной" наркотической статье.
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"Альберт встал на путь исправления, — убеждена его мать. — Сразу начал работать. Хотел завести семью, строил планы на будущее. На нем еще висел условный срок. Конечно, он не стал бы драться с полицейским и торговать наркотиками".

Ни разговоров, ни платежей

Как именно Литвинов попал под прицел правоохранительных органов — точно не известно. Оперативники утверждали, что мужчина вел себя подозрительно. Решили — занимается закладкой наркотиков. Однако, судя по другим материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, Литвинова якобы заподозрили в сбыте наркотиков задолго до задержания. При этом уже в суде выяснилось, что тогда он был в тюрьме и не мог продавать запрещенные вещества на воле. В колонии заявили, что Литвинов не нарушал правил содержания.
Так или иначе, оперативники долго прослушивали телефон обвиняемого. В распоряжении РИА Новости есть расшифровка разговоров — он созванивался с матерью и друзьями, обсуждал бытовые вопросы. Ни о наркотиках, ни об их сбыте не упоминал.
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По словам адвоката Литвинова Анны Белоноговой, обыск провели с нарушениями. Присутствовал лейтенант Цатуров — заинтересованное лицо. Сам полицейский отрицал, что был там, однако понятые его запомнили. Белоногова говорит, что в протокол позже вписали другого оперативника, который путался при даче показаний в суде.
Адвокат также отмечает, что по изъятым картам не обнаружили подозрительных платежей — только несколько зачислений зарплаты и пару мелких переводов по 150-200 рублей от мамы и друзей.
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При множестве нестыковок защите отказали в важных ходатайствах — о повторной проверке сохранности памяти телефона, о дополнительной биологической экспертизе улик (не взяли образцы крови Цатурова для сличения), а также о привлечении полиграфиста для допроса Альберта и полицейских на детекторе лжи.
Белоногова убеждена: допущены и серьезные процессуальные нарушения.

"Например, следователь почти год хранил у себя якобы изъятые у Альберта синтетические наркотики, — говорит она. — Он должен был сразу их описать и сдать. Иначе он сам подпадает под статью о незаконном хранении наркотических средств".

Защита настаивает, что доказательства вины сфабрикованы, а к ответственности Литвинова привлекли лишь потому, что он уже сидел за аналогичное преступление.
В пресс-службе СК Московской области на вопросы РИА Новости не ответили.
Дело сейчас слушается в Серпуховском городском суде — пока на заседаниях выступает сторона обвинения. Мужчина, который провел в СИЗО почти полтора года, вину не признает и рассчитывает на оправдательный приговор.
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