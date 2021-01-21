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Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
25 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, приуроченную к отмечаемым 25 января дню основания Московского университета и Дню российского студенчества.
2021-01-21T18:22
2021-01-21T18:22
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Задать вопросКаковы итоги прошедшего года и ближайшие планы? Как ведется подготовка к приемной кампании? Какие новые программы обучения стартуют в 2021 году? На каком этапе находится проект&nbsp;Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
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Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего

18:22 21.01.2021
 
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25 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, приуроченную к отмечаемым 25 января дню основания Московского университета и Дню российского студенчества.
Задать вопрос

Каковы итоги прошедшего года и ближайшие планы? Как ведется подготовка к приемной кампании? Какие новые программы обучения стартуют в 2021 году? На каком этапе находится проект Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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