https://ria.ru/20210121/obrazovanie-1594055939.html

Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего

Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего

25 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, приуроченную к отмечаемым 25 января дню основания Московского университета и Дню российского студенчества.

2021-01-21T18:22

2021-01-21T18:22

2021-01-21T18:22

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Задать вопросКаковы итоги прошедшего года и ближайшие планы? Как ведется подготовка к приемной кампании? Какие новые программы обучения стартуют в 2021 году? На каком этапе находится проект Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы