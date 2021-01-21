Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
25 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров, академика Виктора САДОВНИЧЕГО, приуроченную к отмечаемым 25 января дню основания Московского университета и Дню российского студенчества.
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Каковы итоги прошедшего года и ближайшие планы? Как ведется подготовка к приемной кампании? Какие новые программы обучения стартуют в 2021 году? На каком этапе находится проект Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Каковы итоги прошедшего года и ближайшие планы? Как ведется подготовка к приемной кампании? Какие новые программы обучения стартуют в 2021 году? На каком этапе находится проект Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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