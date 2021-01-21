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В Москве возобновится работа музеев, библиотек и учреждений культуры
В Москве возобновится работа музеев, библиотек и учреждений культуры
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 января в столице возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:16
2021-01-21T09:16
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новости культуры
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 января в столице возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных мероприятий."Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений", - написал мэр в своем блоге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, сергей собянин, москва

В Москве возобновится работа музеев, библиотек и учреждений культуры

09:16 21.01.2021
 
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Посетители у картины художника Кузьмы Петрова-Водкина Купание красного коня - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 января в столице возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных мероприятий.
"Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений", - написал мэр в своем блоге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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