https://ria.ru/20210121/muzei-1593951877.html

В Москве возобновится работа музеев, библиотек и учреждений культуры

В Москве возобновится работа музеев, библиотек и учреждений культуры

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 января в столице возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:16

2021-01-21T09:16

2021-01-21T09:16

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коронавирус covid-19

новости культуры

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москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 января в столице возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных мероприятий."Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений", - написал мэр в своем блоге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/1589758843.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, сергей собянин, москва