https://ria.ru/20210121/metropoliten-1594018611.html

В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов

В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов

Силовики не обнаружили опасные предметы в бесхозной сумке, из-за которой был временно закрыт южный вестибюль станции метро "Красные ворота" в Москве, рассказал... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:24

2021-01-21T15:24

2021-01-21T15:24

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Силовики не обнаружили опасные предметы в бесхозной сумке, из-за которой был временно закрыт южный вестибюль станции метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее Московский метрополитен сообщил о закрытии для пассажиров по требованию полиции южного вестибюля станции "Красные ворота" Сокольнической линии. Пассажиров попросили пользоваться северным вестибюлем станции. На место опасной находки был вызван кинолог."Угроза не подтвердилась, вестибюль открыт", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210121/moskva-1594004677.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия