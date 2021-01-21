https://ria.ru/20210121/metropoliten-1594018611.html
В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
Силовики не обнаружили опасные предметы в бесхозной сумке, из-за которой был временно закрыт южный вестибюль станции метро "Красные ворота" в Москве, рассказал... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:24
2021-01-21T15:24
2021-01-21T15:24
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Силовики не обнаружили опасные предметы в бесхозной сумке, из-за которой был временно закрыт южный вестибюль станции метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее Московский метрополитен сообщил о закрытии для пассажиров по требованию полиции южного вестибюля станции "Красные ворота" Сокольнической линии. Пассажиров попросили пользоваться северным вестибюлем станции. На место опасной находки был вызван кинолог."Угроза не подтвердилась, вестибюль открыт", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210121/moskva-1594004677.html
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москва, московский метрополитен, происшествия