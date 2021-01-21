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В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
Силовики не обнаружили опасные предметы в бесхозной сумке, из-за которой был временно закрыт южный вестибюль станции метро "Красные ворота" в Москве, рассказал... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:24
2021-01-21T15:24
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Силовики не обнаружили опасные предметы в бесхозной сумке, из-за которой был временно закрыт южный вестибюль станции метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее Московский метрополитен сообщил о закрытии для пассажиров по требованию полиции южного вестибюля станции "Красные ворота" Сокольнической линии. Пассажиров попросили пользоваться северным вестибюлем станции. На место опасной находки был вызван кинолог."Угроза не подтвердилась, вестибюль открыт", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210121/moskva-1594004677.html
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москва, московский метрополитен, происшествия

В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов

15:24 21.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Силовики не обнаружили опасные предметы в бесхозной сумке, из-за которой был временно закрыт южный вестибюль станции метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее Московский метрополитен сообщил о закрытии для пассажиров по требованию полиции южного вестибюля станции "Красные ворота" Сокольнической линии. Пассажиров попросили пользоваться северным вестибюлем станции. На место опасной находки был вызван кинолог.
"Угроза не подтвердилась, вестибюль открыт", - сказал собеседник агентства.
Проведение ремонтных работ на станции метро Красные Ворота Сокольнической линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 14:07
В Москве по просьбе полиции закрыли вестибюль станции "Красные ворота"
 
МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
 
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