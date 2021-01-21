https://ria.ru/20210121/matpodderzhka-1594034880.html

Липецкие власти материально поддержат работающих с COVID-19 медиков

Липецкие власти материально поддержат работающих с COVID-19 медиков

Власти Липецкой области единовременно выплатят по 5 тысяч рублей сотрудникам скорой помощи, занятым оказанием медицинской помощи больным коронавирусной... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:42

2021-01-21T16:42

2021-01-21T16:42

липецкая область

игорь артамонов

здоровье - общество

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области единовременно выплатят по 5 тысяч рублей сотрудникам скорой помощи, занятым оказанием медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на эти цели из регионального бюджета выделены почти 10 миллионов рублей.Эти выплаты уже получили врачи областной станции скорой помощи, до конца недели получат все остальные.Артамонов отметил, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 1,2 тысяч медицинских работников, а также водители выездных бригад центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, отделений скорой медицинской помощи районных и центральных районных больниц.По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Липецкой области зафиксированы 19 414 случаев заражения COVID-19, что составляет 0,02 % от общего количества зараженных.

https://ria.ru/20210121/podderzhka-1593972153.html

липецкая область

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игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область