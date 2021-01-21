Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210121/lift-1593960001.html
Более трех тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2021 году
Более трех тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2021 году
Более 3 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Петр... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:18
2021-01-21T10:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590271542_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_25e44496dae79fbde69607b864eb3a3a.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков."Конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы по замене оборудования начаты во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Всего будет заменено 3005 лифтов", - отметил Бирюков.Он пояснил, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации."С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники, с 2011 года в Москве заменили более 36 тысяч лифтов", - сказал Бирюков.По его словам, если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. Бирюков отметил, что по характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.В московских домах установлены более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с конкретными сроками замены.
https://realty.ria.ru/20210121/remont-1593952729.html
https://realty.ria.ru/20210120/naberezhnaya-1593813372.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590271542_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_88b3a4b0cb069e25acea4e28e64d4d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва, московская область (подмосковье), общество

Более трех тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2021 году

10:18 21.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.
"Конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы по замене оборудования начаты во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Всего будет заменено 3005 лифтов", - отметил Бирюков.
Отдел полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
09:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве отремонтируют здание полиции на Поклонной горе
Он пояснил, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации.
"С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники, с 2011 года в Москве заменили более 36 тысяч лифтов", - сказал Бирюков.
Проект благоустройства набережной Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 12:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Набережную Москвы-реки благоустроят в районе Москворечье-Сабурово
По его словам, если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. Бирюков отметил, что по характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
В московских домах установлены более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с конкретными сроками замены.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
14:28Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Висмар
Лента новостейМолния