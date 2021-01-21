https://ria.ru/20210121/lift-1593960001.html

Более трех тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2021 году

Более трех тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2021 году

Более 3 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Петр... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:18

2021-01-21T10:18

2021-01-21T10:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч лифтов планируют заменить в Москве в 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков."Конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы по замене оборудования начаты во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Всего будет заменено 3005 лифтов", - отметил Бирюков.Он пояснил, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации."С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники, с 2011 года в Москве заменили более 36 тысяч лифтов", - сказал Бирюков.По его словам, если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. Бирюков отметил, что по характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.В московских домах установлены более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с конкретными сроками замены.

https://realty.ria.ru/20210121/remont-1593952729.html

https://realty.ria.ru/20210120/naberezhnaya-1593813372.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, московская область (подмосковье), общество