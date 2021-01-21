Онлайн-конференция о работе Комитета Госдумы РФ по культуре
26 января в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Елены ЯМПОЛЬСКОЙ о планах на заключительную сессию VII созыва.
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В мероприятии также примут участие:
- первые заместители председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Ольга КАЗАКОВА, Александр ШОЛОХОВ;
- члены Комитета Наталия ПИЛЮС и Светлана САВЧЕНКО.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В мероприятии также примут участие:
- первые заместители председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Ольга КАЗАКОВА, Александр ШОЛОХОВ;
- члены Комитета Наталия ПИЛЮС и Светлана САВЧЕНКО.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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