https://ria.ru/20210121/kultura-1594050364.html

Онлайн-конференция о работе Комитета Госдумы РФ по культуре

Онлайн-конференция о работе Комитета Госдумы РФ по культуре

26 января в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Елены ЯМПОЛЬСКОЙ о планах на заключительную сессию VII созыва.

2021-01-21T17:50

2021-01-21T17:50

2021-01-21T17:50

анонсы

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Задать вопросВ мероприятии также примут участие:- первые заместители председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Ольга КАЗАКОВА, Александр ШОЛОХОВ;- члены Комитета Наталия ПИЛЮС и Светлана САВЧЕНКО.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы