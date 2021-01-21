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https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594036314.html
Ученые выявили пять типов коронавирусной инфекции
Ученые выявили пять типов коронавирусной инфекции
Ученые Боннского университета предложили поделить случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы. Результаты... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:46
2021-01-21T16:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
университет джонса хопкинса
бразилия
италия
испания
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ученые Боннского университета предложили поделить случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Medicine.Специалисты провели анализ работы иммунных генов 95 добровольцев, среди которых были как здоровые, так и больные COVID-19 пациенты. Ученым удалось выделить пять категорий: первые две группы составляли тяжелые случаи COVID-19, в оставшихся трех случаях коронавирус протекал в более легкой форме.Эти пять групп удалось выделить по состоянию генов у клеток нейтрофилов. Эти клетки принадлежат к классу лейкоцитов и отвечают за врожденный иммунитет, который активируется сразу после попадания патогена в организм человека. Согласно исследованию, при заражении коронавирусом нейтрофилы работают пятью разными способами.Ученые также выяснили, что активность генов у нейтрофилов при взаимодействии с SARS-CoV-2 отличается от той активности, которая происходит при гриппе, ВИЧ или туберкулезе.Однако исследователи допустили, что типов коронавирусной инфекции может быть больше, чем можно определить по нейтрофилам, что и предстоит выяснить.По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 95 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 96,8 миллиона.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (24,4 миллиона заболевших), Индия (10,61 миллиона) и Бразилия (8,63 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Италию и Испанию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, бразилия, италия, испания, в мире

Ученые выявили пять типов коронавирусной инфекции

16:46 21.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ученые Боннского университета предложили поделить случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Medicine.
Специалисты провели анализ работы иммунных генов 95 добровольцев, среди которых были как здоровые, так и больные COVID-19 пациенты. Ученым удалось выделить пять категорий: первые две группы составляли тяжелые случаи COVID-19, в оставшихся трех случаях коронавирус протекал в более легкой форме.
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Эти пять групп удалось выделить по состоянию генов у клеток нейтрофилов. Эти клетки принадлежат к классу лейкоцитов и отвечают за врожденный иммунитет, который активируется сразу после попадания патогена в организм человека. Согласно исследованию, при заражении коронавирусом нейтрофилы работают пятью разными способами.
Ученые также выяснили, что активность генов у нейтрофилов при взаимодействии с SARS-CoV-2 отличается от той активности, которая происходит при гриппе, ВИЧ или туберкулезе.
Однако исследователи допустили, что типов коронавирусной инфекции может быть больше, чем можно определить по нейтрофилам, что и предстоит выяснить.
По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 95 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 96,8 миллиона.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (24,4 миллиона заболевших), Индия (10,61 миллиона) и Бразилия (8,63 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Италию и Испанию.
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