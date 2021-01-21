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В Москве за сутки госпитализировали 1153 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1153 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1153 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:17
2021-01-21T11:17
2021-01-21T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
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сергей собянин
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1153 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1153 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице выздоровели ещё 5220 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции "внушает осторожный оптимизм". По его словам, ощутимо снизилось ежедневное число новых выявленных случаев и госпитализаций – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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