https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593970518.html

В Москве за сутки госпитализировали 1153 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1153 пациента с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1153 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:17

2021-01-21T11:17

2021-01-21T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1153 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1153 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице выздоровели ещё 5220 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции "внушает осторожный оптимизм". По его словам, ощутимо снизилось ежедневное число новых выявленных случаев и госпитализаций – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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