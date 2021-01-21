https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593946981.html

Антонов: Россия открыта к сотрудничеству с США по лекарствам от COVID-19

Антонов: Россия открыта к сотрудничеству с США по лекарствам от COVID-19

Россия открыта к сотрудничеству с США по разработке препаратов для лечения коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T08:17

2021-01-21T08:17

2021-01-21T10:06

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с США по разработке препаратов для лечения коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Мы открыты к сотрудничеству с США по противодействию пандемии, включая разработку действенных препаратов для борьбы с инфекционным заболеванием", - сказал посол.При этом он посетовал, что в США тема вакцин оказалась политизирована."В Вашингтоне с откровенным скепсисом воспринимают наши достижения. Речь идет о препаратах "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Тиражируют ложные сведения о неэффективности и небезопасности российских вакцин. Однако научное сообщество дало высокую оценку российским разработкам", - добавил дипломат.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, анатолий антонов, вашингтон (город), сша, в мире