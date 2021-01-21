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Шоубиз
https://ria.ru/20210121/klip-1593812713.html
Самые невероятные перевоплощения музыкантов в клипах
Самые невероятные перевоплощения музыкантов в клипах
На что только не идут известные исполнители, чтобы радовать и удивлять поклонников. Некоторые музыканты даже готовы меняться до неузнаваемости. Кто из женщины... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T05:36
2021-01-21T05:36
гарри стайлс
тейлор свифт (певица)
lady gaga (стефани джерманотта)
майкл джексон
шоубиз
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На что только не идут известные исполнители, чтобы радовать и удивлять поклонников. Некоторые музыканты даже готовы меняться до неузнаваемости. Кто из женщины стал мужчиной и наоборот, замазывал любимые татуировки и клеил огромные челюсти и носы, — в подборке РИА Новости. The Weeknd (Эйбел Тесфайе) — "Save your tears"Канадский певец удивил поклонников в начале 2021 года, появившись в клипе на трек "Save your tears" с массивными накладками на лице. Грим сделали таким реалистичным, что Эйбела Тесфайе легко спутать с жертвой пластики. Леди Гага — "You and I"В этом ролике Леди Гага знакомит зрителей с со своим альтер-эго — покорителем женских сердец Джо Кальдероне, которого сама же и играет. До сих пор непонятно, кого больше напоминает образ этого неряшливого рокера, но точно не женственную Леди Гагу. One direction — "Best song ever"В этом короткометражном музыкальном фильме каждый из участников One direction не только играет самого себя, но и приобретает новую личность. Например, Гарри Стайлс становится непутевым маркетологом по имени Марсел, Найл Хоран и Луи Томлинсон — высокомерными продюсерами, Зейн Малик — длинноволосой секретаршей, а Лиам Пейн — энергичным хореографом. Но сразу разобраться, кто есть кто, практически невозможно.Кэти Перри — "Birthday"Пожилая стриптизерша по имени Голди, пьяный клоун Крис, артист Йосеф Шулем, потрепанный жизнью дрессировщик Эйс и помешанная на соцсетях принцесса Манди — всех этих героев играет Кэти Пери в клипе на трек "Birthday". Звезда инкогнито посещает в таком виде разные вечеринки, связанные с чьими-то днями рождения. Поп-звезда хорошо "прячется" за гримом и костюмами, и никто не догадывается, что на их праздник пришла всемирно известная исполнительница. Tones and I (Тони Уотсон) — "Dance monkey"В клипе на трек "Dance monkey" австралийская певица Tones and I (Тони Уотсон) появляется в роли старика-дебошира, которого из дома вытаскивают развлечься друзья. Благодаря гриму и актерским способностям 19-летнюю исполнительницу не отличить от пожилых танцоров из массовки.Тейлор Свифт — "The Man"В этом видео Свифт высмеивает наглое поведение молодых людей, которые уверены, что благодаря деньгам и связям они могут делать все, что захотят. Певица демонстрирует, что со стороны это выглядит комично. Главную роль наглого босса крупной корпорации она сыграла сама, и с задачей справилась отлично. Поп-звезду легко перепутать с мужчиной. Джастин Бибер — "Anyone"В этом ролике певец играет амбициозного боксера, который (как герой Сильвестра Сталлоне в фильме "Рокки") усиленно тренируется перед важным поединком. Все это время музыканта поддерживает его подруга в исполнении Зои Дойч ("Академия вампиров: Сестры по крови"). Ради этой роли Бибер даже замазал все татуировки, чтобы ничто не отвлекало зрителей от эпичных сцен.
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гарри стайлс, тейлор свифт (певица), lady gaga (стефани джерманотта), майкл джексон, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды

Самые невероятные перевоплощения музыкантов в клипах

05:36 21.01.2021
 
© Katy Perry/YouTubeКадр из клипа Katy Perry - Birthday
Кадр из клипа Katy Perry - Birthday - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Katy Perry/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На что только не идут известные исполнители, чтобы радовать и удивлять поклонников. Некоторые музыканты даже готовы меняться до неузнаваемости. Кто из женщины стал мужчиной и наоборот, замазывал любимые татуировки и клеил огромные челюсти и носы, — в подборке РИА Новости.

The Weeknd (Эйбел Тесфайе) — "Save your tears"

Канадский певец удивил поклонников в начале 2021 года, появившись в клипе на трек "Save your tears" с массивными накладками на лице. Грим сделали таким реалистичным, что Эйбела Тесфайе легко спутать с жертвой пластики.

Леди Гага — "You and I"

В этом ролике Леди Гага знакомит зрителей с со своим альтер-эго — покорителем женских сердец Джо Кальдероне, которого сама же и играет. До сих пор непонятно, кого больше напоминает образ этого неряшливого рокера, но точно не женственную Леди Гагу.

One direction — "Best song ever"

В этом короткометражном музыкальном фильме каждый из участников One direction не только играет самого себя, но и приобретает новую личность. Например, Гарри Стайлс становится непутевым маркетологом по имени Марсел, Найл Хоран и Луи Томлинсон — высокомерными продюсерами, Зейн Малик — длинноволосой секретаршей, а Лиам Пейн — энергичным хореографом. Но сразу разобраться, кто есть кто, практически невозможно.

Кэти Перри — "Birthday"

Пожилая стриптизерша по имени Голди, пьяный клоун Крис, артист Йосеф Шулем, потрепанный жизнью дрессировщик Эйс и помешанная на соцсетях принцесса Манди — всех этих героев играет Кэти Пери в клипе на трек "Birthday". Звезда инкогнито посещает в таком виде разные вечеринки, связанные с чьими-то днями рождения. Поп-звезда хорошо "прячется" за гримом и костюмами, и никто не догадывается, что на их праздник пришла всемирно известная исполнительница.

Tones and I (Тони Уотсон) — "Dance monkey"

В клипе на трек "Dance monkey" австралийская певица Tones and I (Тони Уотсон) появляется в роли старика-дебошира, которого из дома вытаскивают развлечься друзья. Благодаря гриму и актерским способностям 19-летнюю исполнительницу не отличить от пожилых танцоров из массовки.

Тейлор Свифт — "The Man"

В этом видео Свифт высмеивает наглое поведение молодых людей, которые уверены, что благодаря деньгам и связям они могут делать все, что захотят. Певица демонстрирует, что со стороны это выглядит комично. Главную роль наглого босса крупной корпорации она сыграла сама, и с задачей справилась отлично. Поп-звезду легко перепутать с мужчиной.

Джастин Бибер — "Anyone"

В этом ролике певец играет амбициозного боксера, который (как герой Сильвестра Сталлоне в фильме "Рокки") усиленно тренируется перед важным поединком. Все это время музыканта поддерживает его подруга в исполнении Зои Дойч ("Академия вампиров: Сестры по крови"). Ради этой роли Бибер даже замазал все татуировки, чтобы ничто не отвлекало зрителей от эпичных сцен.
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ШоубизГарри СтайлсТейлор Свифт (певица)Lady Gaga (Стефани Джерманотта)Майкл ДжексонМузыкаНовости культурыЗнаменитостизвезды
 
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