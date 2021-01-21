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Шоубиз
https://ria.ru/20210121/kirkorov-1594069961.html
Киркоров рассказал о предательстве Зеленского
Киркоров рассказал о предательстве Зеленского
Филипп Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отрекся от него. Об этом сообщает "МК". РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:54
2021-01-21T19:54
шоубиз
россия
владимир зеленский
филипп киркоров
украина
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Филипп Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отрекся от него. Об этом сообщает "МК". Артист рассказал, что они с Зеленским дружили "не разлей вода" и делил с ним сцену и телеэфиры, однако теперь, по словам Киркорова, украинский президент предал его. Киркоров отметил, что звание народный артист ему дал "далеко не пророссийский" президент Виктор Ющенко, а также напомнил о продюсировании Ани Лорак на Евровидении, где она заняла второе место, представляя Украину. Музыкант подчеркнул, что помогал с участием в конкурсе также Молдавии, но не Британии и Франции. "Я родился в СССР. Для меня и Украина, и Беларусь, и Молдова, и другие страны — единое культурное музыкальное пространство. Для меня не существует границ", — добавил Киркоров. Он выразил сожаление, что не может выступить на Украине, и признался, что это причиняет ему боль. "Кто-то скажет: "Да кому теперь нужен этот Киркоров в Украине?!" &lt;…&gt; Но 20 лет подряд кто еще заполнял под завязку по десять концертов подряд Дворец спорта "Украина" в Киеве? И кроме любви там я не получал ничего", — напомнил артист. По словам Киркорова, на Украине его ждали, как своего. Певец возмутился, что российские и украинские артисты не могут выступать на одной сцене.
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россия, владимир зеленский, филипп киркоров, украина

Киркоров рассказал о предательстве Зеленского

19:54 21.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Филипп Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отрекся от него. Об этом сообщает "МК".
Артист рассказал, что они с Зеленским дружили "не разлей вода" и делил с ним сцену и телеэфиры, однако теперь, по словам Киркорова, украинский президент предал его.
"Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом", — продолжил музыкант, имея в виду снятие запрета на въезд в страну.
Киркоров отметил, что звание народный артист ему дал "далеко не пророссийский" президент Виктор Ющенко, а также напомнил о продюсировании Ани Лорак на Евровидении, где она заняла второе место, представляя Украину. Музыкант подчеркнул, что помогал с участием в конкурсе также Молдавии, но не Британии и Франции.
"Я родился в СССР. Для меня и Украина, и Беларусь, и Молдова, и другие страны — единое культурное музыкальное пространство. Для меня не существует границ", — добавил Киркоров.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля 2020, 04:15
Киркоров рассказал о "добрых и светлых" отношениях с Зеленским
Он выразил сожаление, что не может выступить на Украине, и признался, что это причиняет ему боль.
"Кто-то скажет: "Да кому теперь нужен этот Киркоров в Украине?!" <…> Но 20 лет подряд кто еще заполнял под завязку по десять концертов подряд Дворец спорта "Украина" в Киеве? И кроме любви там я не получал ничего", — напомнил артист.
По словам Киркорова, на Украине его ждали, как своего. Певец возмутился, что российские и украинские артисты не могут выступать на одной сцене.
 
ШоубизРоссияВладимир ЗеленскийФилипп КиркоровУкраина
 
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