https://ria.ru/20210121/kirkorov-1594069961.html

Киркоров рассказал о предательстве Зеленского

Киркоров рассказал о предательстве Зеленского

Филипп Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отрекся от него. Об этом сообщает "МК". РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:54

2021-01-21T19:54

2021-01-21T19:54

шоубиз

россия

владимир зеленский

филипп киркоров

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587632535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d341bae1f1d7c3bd2cf26b4ad4fafa5.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Филипп Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отрекся от него. Об этом сообщает "МК". Артист рассказал, что они с Зеленским дружили "не разлей вода" и делил с ним сцену и телеэфиры, однако теперь, по словам Киркорова, украинский президент предал его. Киркоров отметил, что звание народный артист ему дал "далеко не пророссийский" президент Виктор Ющенко, а также напомнил о продюсировании Ани Лорак на Евровидении, где она заняла второе место, представляя Украину. Музыкант подчеркнул, что помогал с участием в конкурсе также Молдавии, но не Британии и Франции. "Я родился в СССР. Для меня и Украина, и Беларусь, и Молдова, и другие страны — единое культурное музыкальное пространство. Для меня не существует границ", — добавил Киркоров. Он выразил сожаление, что не может выступить на Украине, и признался, что это причиняет ему боль. "Кто-то скажет: "Да кому теперь нужен этот Киркоров в Украине?!" <…> Но 20 лет подряд кто еще заполнял под завязку по десять концертов подряд Дворец спорта "Украина" в Киеве? И кроме любви там я не получал ничего", — напомнил артист. По словам Киркорова, на Украине его ждали, как своего. Певец возмутился, что российские и украинские артисты не могут выступать на одной сцене.

https://ria.ru/20200408/1569724148.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зеленский, филипп киркоров, украина