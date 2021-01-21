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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210121/kapitoliy-1593936660.html
Организатора группировки Proud Boys задержали по делу о штурме Капитолия
Организатора группировки Proud Boys задержали по делу о штурме Капитолия
Организатор американской ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Джозеф Биггс задержан по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне, состоявшемся 6... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T02:15
2021-01-21T02:15
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
флорида
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Организатор американской ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Джозеф Биггс задержан по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне, состоявшемся 6 января, сообщает газета USA Today со ссылкой на документы суда.Сообщается, что 37-летний Биггс был задержан в среду в штате Флорида. Согласно документам, федеральные прокуроры заявляют, что он начал в декабре призывать других членов группировки принять участие в демонстрации, которая состоялась 6 января и переросла в штурм Капитолия.Биггс обвиняется по трем федеральным статьям, включая незаконное проникновение и нарушение общественного порядка. Как отмечает издание, в момент штурма организатор Proud Boys был сфотографирован внутри Капитолия.Шестого января сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pelosi-1593843552.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, флорида, вашингтон (город), сша, в мире

Организатора группировки Proud Boys задержали по делу о штурме Капитолия

02:15 21.01.2021
 
© REUTERS / Shannon StapletonАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Организатор американской ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Джозеф Биггс задержан по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне, состоявшемся 6 января, сообщает газета USA Today со ссылкой на документы суда.
Сообщается, что 37-летний Биггс был задержан в среду в штате Флорида. Согласно документам, федеральные прокуроры заявляют, что он начал в декабре призывать других членов группировки принять участие в демонстрации, которая состоялась 6 января и переросла в штурм Капитолия.
Биггс обвиняется по трем федеральным статьям, включая незаконное проникновение и нарушение общественного порядка. Как отмечает издание, в момент штурма организатор Proud Boys был сфотографирован внутри Капитолия.
Шестого января сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 14:44
"Он соучастник". Пелоси обвинила Трампа в преступлениях у Капитолия
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденФлоридаВашингтон (город)СШАВ мире
 
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