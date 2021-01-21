https://ria.ru/20210121/kapitoliy-1593936660.html

Организатора группировки Proud Boys задержали по делу о штурме Капитолия

Организатора группировки Proud Boys задержали по делу о штурме Капитолия

Организатор американской ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Джозеф Биггс задержан по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне, состоявшемся 6... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T02:15

2021-01-21T02:15

2021-01-21T02:15

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

флорида

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Организатор американской ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") Джозеф Биггс задержан по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне, состоявшемся 6 января, сообщает газета USA Today со ссылкой на документы суда.Сообщается, что 37-летний Биггс был задержан в среду в штате Флорида. Согласно документам, федеральные прокуроры заявляют, что он начал в декабре призывать других членов группировки принять участие в демонстрации, которая состоялась 6 января и переросла в штурм Капитолия.Биггс обвиняется по трем федеральным статьям, включая незаконное проникновение и нарушение общественного порядка. Как отмечает издание, в момент штурма организатор Proud Boys был сфотографирован внутри Капитолия.Шестого января сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pelosi-1593843552.html

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вашингтон (город)

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капитолий, дональд трамп, джо байден, флорида, вашингтон (город), сша, в мире