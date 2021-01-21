https://ria.ru/20210121/kabardino-balkariya-1594039836.html

Больше полумиллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию в 2020 году

Больше полумиллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию в 2020 году

Кабардино-Балкарию в 2020 году посетили 540 тысяч туристов, это на десять процентов меньше, чем годом ранее, сообщает региональное министерство курортов и... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:08

2021-01-21T17:08

2021-01-21T17:09

коронавирус covid-19

туризм

туризм

приэльбрусье

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новости - туризм

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 21 янв – РИА Новости. Кабардино-Балкарию в 2020 году посетили 540 тысяч туристов, это на десять процентов меньше, чем годом ранее, сообщает региональное министерство курортов и туризма.Курорты республики из-за опасности распространения коронавируса не функционировали с конца марта по 10 июля 2020 года."Существенное влияние на число отдыхающих оказал период ограничения доступа в туристические дестинации", — говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего гостей – 424 тысячи человек – побывали в Приэльбрусье."В новогодние каникулы 2021 года Кабардино-Балкарию посетили свыше 69 тысяч туристов и отдыхающих. Горнолыжный курорт Приэльбрусье принял более 59 тысяч человек", — уточняет министерство.

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

приэльбрусье

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коронавирус covid-19, туризм, приэльбрусье, туристы, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)