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https://ria.ru/20210121/kabardino-balkariya-1594039836.html
Больше полумиллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию в 2020 году
Больше полумиллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию в 2020 году
Кабардино-Балкарию в 2020 году посетили 540 тысяч туристов, это на десять процентов меньше, чем годом ранее, сообщает региональное министерство курортов и... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:08
2021-01-21T17:09
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новости - туризм
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 21 янв – РИА Новости. Кабардино-Балкарию в 2020 году посетили 540 тысяч туристов, это на десять процентов меньше, чем годом ранее, сообщает региональное министерство курортов и туризма.Курорты республики из-за опасности распространения коронавируса не функционировали с конца марта по 10 июля 2020 года."Существенное влияние на число отдыхающих оказал период ограничения доступа в туристические дестинации", — говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего гостей – 424 тысячи человек – побывали в Приэльбрусье."В новогодние каникулы 2021 года Кабардино-Балкарию посетили свыше 69 тысяч туристов и отдыхающих. Горнолыжный курорт Приэльбрусье принял более 59 тысяч человек", — уточняет министерство.
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коронавирус covid-19, туризм, приэльбрусье, туристы, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)

Больше полумиллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию в 2020 году

17:08 21.01.2021 (обновлено: 17:09 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике
Отдыхающие на горнолыжном курорте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской республике - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 21 янв – РИА Новости. Кабардино-Балкарию в 2020 году посетили 540 тысяч туристов, это на десять процентов меньше, чем годом ранее, сообщает региональное министерство курортов и туризма.
Курорты республики из-за опасности распространения коронавируса не функционировали с конца марта по 10 июля 2020 года.
"Существенное влияние на число отдыхающих оказал период ограничения доступа в туристические дестинации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего гостей – 424 тысячи человек – побывали в Приэльбрусье.
"В новогодние каникулы 2021 года Кабардино-Балкарию посетили свыше 69 тысяч туристов и отдыхающих. Горнолыжный курорт Приэльбрусье принял более 59 тысяч человек", — уточняет министерство.
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