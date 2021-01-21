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https://ria.ru/20210121/germaniya-1593981853.html
Глава немецкого МИД оценил отказ ряда компаний от "Северного потока — 2"
Глава немецкого МИД оценил отказ ряда компаний от "Северного потока — 2"
Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал экстерриториальные санкции со стороны США против "Северного потока — 2" и рассказал, чем действия администрации... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:29
2021-01-21T13:28
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
хайко маас
мид германии
германия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал экстерриториальные санкции со стороны США против "Северного потока — 2" и рассказал, чем действия администрации Байдена в отношении проекта отличаются от политики их предшественников."В нашем видении эти санкции, которые являются экстерриториальными, неправильны. В прошлом мы говорили об этом вновь и вновь", — сказал Маас телеканалу ntv.Он заявил, что тема санкций будет обсуждаться с администрацией Джо Байдена."Мы будем говорить об этом друг с другом — и в этом разница с предыдущим правительством. Тогда мы узнавали обо всем только из СМИ и не обсуждали друг с другом", — отметил глава МИД ФРГ.При этом дипломат не уточнил, когда именно пройдут эти консультации. Маас отметил, что понимает решение некоторых компаний выйти из проекта из-за угрозы санкций.О влиянии этих событий на ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" министр высказался сдержанно: "Быть ли ему, решится в предстоящие недели и месяцы. Сейчас никто не может сказать это наперед".Проект "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализуется компанией Nord Stream AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину.Против строительства трубопровода выступают США, которые пытаются навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. Также одним из противников реализации проекта является Украина — в Киеве боятся потерять доходы от транзита голубого топлива из России. Власти Польши, Литвы и Латвии считают "Северный поток — 2" политическим проектом и также активно критикуют его.В декабре 2019 года сенат США принял оборонный бюджет, который предусматривал санкции против участвующих в проекте компаний. По этой причине строительство остановилось, так как швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы. Спустя год работы возобновились: Nord Stream AG продолжил строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии при помощи судна "Фортуна".При этом 1 января сенат принял оборонный бюджет на 2021 год, который предполагает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Во вторник американские власти ввели ограничительные меры против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в водах Дании и 28 — в водах Германии.
https://ria.ru/20210121/navalnyy-1593938087.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, хайко маас, мид германии, германия, сша, украина, в мире

Глава немецкого МИД оценил отказ ряда компаний от "Северного потока — 2"

12:29 21.01.2021 (обновлено: 13:28 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал экстерриториальные санкции со стороны США против "Северного потока — 2" и рассказал, чем действия администрации Байдена в отношении проекта отличаются от политики их предшественников.
"В нашем видении эти санкции, которые являются экстерриториальными, неправильны. В прошлом мы говорили об этом вновь и вновь", — сказал Маас телеканалу ntv.
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Он заявил, что тема санкций будет обсуждаться с администрацией Джо Байдена.
"Мы будем говорить об этом друг с другом — и в этом разница с предыдущим правительством. Тогда мы узнавали обо всем только из СМИ и не обсуждали друг с другом", — отметил глава МИД ФРГ.
При этом дипломат не уточнил, когда именно пройдут эти консультации. Маас отметил, что понимает решение некоторых компаний выйти из проекта из-за угрозы санкций.
О влиянии этих событий на ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" министр высказался сдержанно: "Быть ли ему, решится в предстоящие недели и месяцы. Сейчас никто не может сказать это наперед".

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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Проект реализуется компанией Nord Stream AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину.
Против строительства трубопровода выступают США, которые пытаются навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. Также одним из противников реализации проекта является Украина — в Киеве боятся потерять доходы от транзита голубого топлива из России. Власти Польши, Литвы и Латвии считают "Северный поток — 2" политическим проектом и также активно критикуют его.
В декабре 2019 года сенат США принял оборонный бюджет, который предусматривал санкции против участвующих в проекте компаний. По этой причине строительство остановилось, так как швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы.
Спустя год работы возобновились: Nord Stream AG продолжил строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии при помощи судна "Фортуна".
При этом 1 января сенат принял оборонный бюджет на 2021 год, который предполагает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Во вторник американские власти ввели ограничительные меры против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в водах Дании и 28 — в водах Германии.
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