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https://ria.ru/20210121/galkin-1594002102.html
Галкин рассказал, как "в горе мусора" нашел шедевр для замка Пугачевой
Галкин рассказал, как "в горе мусора" нашел шедевр для замка Пугачевой
Шоумен и телеведущий Максим Галкин рассказал пользователям в Instagram, как однажды в "горе мусора" нашел шедевр для подмосковного замка, в котором живет с... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:23
2021-01-21T16:23
франция
шоубиз
знаменитости
звезды
максим галкин
алла пугачева
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Максим Галкин рассказал пользователям в Instagram, как однажды в "горе мусора" нашел шедевр для подмосковного замка, в котором живет с супругой Аллой Пугачевой и их двумя детьми. Речь идет о деревянной люстре XIX века.По словам Галкина, когда он был во Франции, то долго искал светильник, который подходил бы по размеру для холла. Несколько лет назад шоумену повезло. По словам телеведущего, несмотря на выгодную сделку, люстру надо было реставрировать, так как некоторые элементы были в плохом состоянии. Привести старинную вещь в порядок Максиму Галкину помог знакомый антиквар и его команда. На восстановление ушел год. За это время мастера электрифицировали предмет и, как отмечает шоумен, создали "настоящий шедевр". "Правда, уже дома мне пришлось поменять часть проводов, потому что сечение не дотягивало до мощности, — написал он. — Я установил за потолком подъемный механизм, облегчающий мытье и замену лампочек".На видео, прикрепленному к тексту, Максим Галкин демонстрирует, как они с сыном Гарри меняют лампочки. Оказалось, это одно из любимых занятий отца и сына. Единственная сложность, по словам юмориста, запомнить, какие именно лампочки перегорели. "Когда люстра опущена, она обесточена", — пояснил он.
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франция, знаменитости, звезды, максим галкин, алла пугачева

Галкин рассказал, как "в горе мусора" нашел шедевр для замка Пугачевой

16:23 21.01.2021
 
© @maxgalkinru/InstagramСкриншот видео из Instagram Максима Галкина
Скриншот видео из Instagram Максима Галкина - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© @maxgalkinru/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Максим Галкин рассказал пользователям в Instagram, как однажды в "горе мусора" нашел шедевр для подмосковного замка, в котором живет с супругой Аллой Пугачевой и их двумя детьми. Речь идет о деревянной люстре XIX века.
По словам Галкина, когда он был во Франции, то долго искал светильник, который подходил бы по размеру для холла. Несколько лет назад шоумену повезло.

"У меня всегда была мечта открыть шедевр в горе мусора, чтобы произведение было выдающееся, а цена мизерная. И вот, наконец, мне это удалось. Стоила люстра как современная обычная. Пришлось, правда, поторговаться, — вспомнил он.

По словам телеведущего, несмотря на выгодную сделку, люстру надо было реставрировать, так как некоторые элементы были в плохом состоянии. Привести старинную вещь в порядок Максиму Галкину помог знакомый антиквар и его команда. На восстановление ушел год. За это время мастера электрифицировали предмет и, как отмечает шоумен, создали "настоящий шедевр".
"Правда, уже дома мне пришлось поменять часть проводов, потому что сечение не дотягивало до мощности, — написал он. — Я установил за потолком подъемный механизм, облегчающий мытье и замену лампочек".
На видео, прикрепленному к тексту, Максим Галкин демонстрирует, как они с сыном Гарри меняют лампочки. Оказалось, это одно из любимых занятий отца и сына. Единственная сложность, по словам юмориста, запомнить, какие именно лампочки перегорели. "Когда люстра опущена, она обесточена", — пояснил он.
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