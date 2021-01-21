https://ria.ru/20210121/finprodukty-1594066438.html
В ГД внесли проект о запрете продажи сложных финпродуктов до тестирования
В ГД внесли проект о запрете продажи сложных финпродуктов до тестирования
Законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования, а его начало переносящий на 1 октября, внесен в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:29
2021-01-21T19:29
2021-01-21T19:29
николай журавлев
госдума рф
анатолий аксаков
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования, а его начало переносящий на 1 октября, внесен в Госдуму, сообщил РИА Новости один из его авторов глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.Законопроект прошел многоэтапные обсуждения с Банком России и профессиональным сообществом и являет собой разумный компромисс с точки зрения защиты прав неквалифицированных инвесторов, минимизации рисков граждан – с одной стороны и возможностей развития финансового рынка – с другой стороны, заявил ранее вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.Законопроектом предлагается ограничить продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке.Документ переносит на полгода введение обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов на право покупки сложных инвестиционных продуктов – с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Соответственно до введения тестирования будет запрет на продажу сложных инструментов, которые должны были попасть под тестирование.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/minfin-1593837669.html
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николай журавлев, госдума рф, анатолий аксаков, экономика