https://ria.ru/20210121/film-1594024834.html

Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает комедию "День города"

Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает комедию "День города"

Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает первый полнометражный фильм в сегменте ivi Originals — комедию "День города", сообщает пресс-служба ivi. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:53

2021-01-21T15:53

2021-01-21T16:32

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает первый полнометражный фильм в сегменте ivi Originals — комедию "День города", сообщает пресс-служба ivi. История о внезапном визите президента в провинциальный населённый пункт в разгар Дня города, стала первой работой, спродюсированной онлайн-кинотеатром при участии Тины Канделаки — соучредителя компании Carbon production, являющейся эксклюзивным поставщиком фильмов и сериалов для ivi. В фильме снялись Катерина Шпица, Алла Михеева, Михаил Тройник, Светлана Камынина, Ольга Дибцева, Александр Ильин, Павел Ворожцов, режиссёром комедии стал Александр Харитонов.Ранее Carbon production произвёл для ivi два сезона сериала "Чума!", а также караоке-программу "Чумовой Новый год". Новогоднее шоу и сериал "Чума! Вторая волна" вошли в топ-10 самых просматриваемых проектов на ivi за новогодние каникулы, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201029/serial-1582084016.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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