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Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает комедию "День города"
Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает комедию "День города"
Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает первый полнометражный фильм в сегменте ivi Originals — комедию "День города", сообщает пресс-служба ivi. РИА Новости, 21.01.2021
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает первый полнометражный фильм в сегменте ivi Originals — комедию "День города", сообщает пресс-служба ivi. История о внезапном визите президента в провинциальный населённый пункт в разгар Дня города, стала первой работой, спродюсированной онлайн-кинотеатром при участии Тины Канделаки — соучредителя компании Carbon production, являющейся эксклюзивным поставщиком фильмов и сериалов для ivi. В фильме снялись Катерина Шпица, Алла Михеева, Михаил Тройник, Светлана Камынина, Ольга Дибцева, Александр Ильин, Павел Ворожцов, режиссёром комедии стал Александр Харитонов.Ранее Carbon production произвёл для ivi два сезона сериала "Чума!", а также караоке-программу "Чумовой Новый год". Новогоднее шоу и сериал "Чума! Вторая волна" вошли в топ-10 самых просматриваемых проектов на ivi за новогодние каникулы, отмечается в сообщении.
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новости культуры, кино и сериалы, новости компаний - экономика

Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает комедию "День города"

15:53 21.01.2021 (обновлено: 16:32 21.01.2021)
 
© Liho! Production (2021)Кадр из фильма "День города"
Кадр из фильма День города - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Liho! Production (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр ivi в четверг выпускает первый полнометражный фильм в сегменте ivi Originals — комедию "День города", сообщает пресс-служба ivi.
История о внезапном визите президента в провинциальный населённый пункт в разгар Дня города, стала первой работой, спродюсированной онлайн-кинотеатром при участии Тины Канделаки — соучредителя компании Carbon production, являющейся эксклюзивным поставщиком фильмов и сериалов для ivi.
© Liho! Production (2021)Кадр из фильма "День города"
Кадр из фильма День города
1 из 3
Кадр из фильма "День города"
© Liho! Production (2021)
© Liho! Production (2021)Кадр из фильма "День города"
Кадр из фильма День города
2 из 3
Кадр из фильма "День города"
© Liho! Production (2021)
© Liho! Production (2021)Кадр из фильма "День города"
Кадр из фильма День города
3 из 3
Кадр из фильма "День города"
© Liho! Production (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "День города"
© Liho! Production (2021)
2 из 3
Кадр из фильма "День города"
© Liho! Production (2021)
3 из 3
Кадр из фильма "День города"
© Liho! Production (2021)
"Мне понравилась история, которую из трех короткометражек собрал Дима Литвинов. Да, начинать производство оригинального полного метра с комедии сложно, но, судя по реакции зала на премьеру, наши усилия были приложены не зря. Теперь дело за старыми и новыми подписчиками ivi", - привели в пресс-службе слова Канделаки.
В фильме снялись Катерина Шпица, Алла Михеева, Михаил Тройник, Светлана Камынина, Ольга Дибцева, Александр Ильин, Павел Ворожцов, режиссёром комедии стал Александр Харитонов.
Ранее Carbon production произвёл для ivi два сезона сериала "Чума!", а также караоке-программу "Чумовой Новый год". Новогоднее шоу и сериал "Чума! Вторая волна" вошли в топ-10 самых просматриваемых проектов на ivi за новогодние каникулы, отмечается в сообщении.
Генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки и генеральный продюсер онлайн-кинотеатра IVI Давид Кочаров во время интервью - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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