https://ria.ru/20210121/ekonomika-1594003128.html

Путин оценил ситуацию в экономике в 2020 году

Путин оценил ситуацию в экономике в 2020 году

Глубина экономического спада в 2020 году оказалась в России меньше, чем во многих развитых и развивающихся странах, но ускорилась инфляция, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:05

2021-01-21T14:05

2021-01-21T14:18

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глубина экономического спада в 2020 году оказалась в России меньше, чем во многих развитых и развивающихся странах, но ускорилась инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин."Как уже говорил, глубина экономического спада, мы с вами это тоже хорошо знаем, в России в 2020 году оказалась, слава богу, меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что в конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии."В частности, имею в виду объём грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, некоторые другие показатели", - пояснил он."По итогам года немного ускорилась, к сожалению, инфляция. Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно – на 6,7%. И это только в среднем", - сказал Путин.Он добавил, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов.

https://ria.ru/20210121/tseny-1594004786.html

https://ria.ru/20210121/ekonomika-1594004569.html

россия

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россия, владимир путин, экономика