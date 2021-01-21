https://ria.ru/20210121/ekonomika-1594003028.html

Путин призвал оперативно принимать эффективные решения по экономике

Путин призвал оперативно принимать эффективные решения по экономике

Факторы нестабильности в экономике сохраняются везде на фоне пандемии и нарушений связей, нужно максимально оперативно принимать решения, которые дадут... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:05

2021-01-21T14:05

2021-01-21T14:15

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Факторы нестабильности в экономике сохраняются везде на фоне пандемии и нарушений связей, нужно максимально оперативно принимать решения, которые дадут позитивный эффект для экономики страны и для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей", - сказал он на совещании по экономическим вопросам."В этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593797080.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика