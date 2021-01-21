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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова

25 января в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА.

2021-01-21T15:38

2021-01-21T15:38

2021-01-21T15:38

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Задать вопросКаковы планы на весеннюю сессию? Когда откроется доступ для граждан к экологической информации? Как изменится законодательство в экосфере в 2021 году? Как действует "мусорная" реформа? Будут ли нововведения в отношении защиты животных?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы