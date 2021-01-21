Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по экологии В. Бурматова
25 января в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА.
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Каковы планы на весеннюю сессию? Когда откроется доступ для граждан к экологической информации? Как изменится законодательство в экосфере в 2021 году? Как действует "мусорная" реформа? Будут ли нововведения в отношении защиты животных?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Каковы планы на весеннюю сессию? Когда откроется доступ для граждан к экологической информации? Как изменится законодательство в экосфере в 2021 году? Как действует "мусорная" реформа? Будут ли нововведения в отношении защиты животных?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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